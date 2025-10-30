हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिनटों में पूरी दुनिया खाक कर सकता है रूस का 'पोसाइडन', जानें भारत-अमेरिका के परमाणु बम से है कितना अलग

मिनटों में पूरी दुनिया खाक कर सकता है रूस का 'पोसाइडन', जानें भारत-अमेरिका के परमाणु बम से है कितना अलग

Russia poseidon: पुतिन ने दावा किया है कि रूस के नए पोसाइडन टॉरपीडो परमाणु हथियार जैसा दुनिया में दूसरा कोई और हथियार नहीं है. यह 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मनों को ढेर कर सकता है

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

रूस ने हाल ही में दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड अंडरवाटर टॉरपीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण किया. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि मॉस्को ने 28 अक्तूबर 2025 को आर्कटिक महासागर में अंडरवाटर ड्रोन 'पोसाइडन' का टेस्ट किया. पतिन ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह हथियार न्यूक्लियर यूनिट से लैस है.

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया में इस तरह का कोई और हथियार नहीं है, जिसका पावर रूस के सबसे बड़े ICBM सारमत से भी काफी ज्यादा है. ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर रूस का ये हथियार भारत और अमेरिका के परमाणु हथियारों से कितना अलग है?

कितना पावरफुल है रूस का पोसाइडन? 

पोसाइडन एक अत्याधुनिक हथियार है, जो परमाणु ऊर्जा से लैस है. इसे पानी के अंदर पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है. इसका सबके बड़ी खासियत ये है कि इसमें बार-बार ईंधन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूनिट लगाया गया है. रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार यह 1 किलोमीटर से गहरे पानी में चल सकता है.

पोसाइडन की स्पीड, रेंज और ताकत

पोसाइडन का वजन 100 टन, लंबाई 20 मीटर और स्पीड 100 नॉट्स है. यह इतनी तेज है कि कोई सामान्य नौसेना इसे पकड़ नहीं पाएगी. इसके पास देखते ही देखते पानी के भीतर अदृश्य होने की क्षमता है. इसमें दो मेगाटन तक का परमाणु वारहेड लगाया जा सकता है. रूसी सेना ने दावा किया है कि पोसाइडन लंदन जैसे 6 बड़े शहर को कुछ मिनटों में तबाह कर सकता है. इसकी रेंज की बात करें तो यह यह 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दुश्मनों को ढेर कर सकता है.

यह हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर 2 मेगाटन वॉरहेड ले जाता है. यह आर्कटिक सागर से लॉन्च होकर प्रशांत महासागर तक पहुंच सकता है. दुनिया के 80 फीसदी तटीय शहर इसकी रेंज में आते हैं. इसके विस्फोट से समुद्र में इतनी तेज रेडियोएक्टिव लहरें उठेंगी कि तटीय शहर में सुनामी में डूब जाएगा.

भारत और अमेरिका के हथियारों से कितना खतरनाक

भारत के पास फिलहाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) अग्नि-5 है, जिसकी रेंज करीब 6000 किलोमीटर तक है. वहीं अमेरिका के पास सबसे अधिक 13,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल है. इन दोनों देशों के ये मिसाइल किसी भी दूसरे महाद्वीप तक हमला करने में सक्षम है. 

ये भी पढ़ें :  ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर

Published at : 30 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Tags :
Vladimir Putin RUSSIA INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बिहार
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
सत्ता परिवर्तन की साजिश था 2020 का दंगा... सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का दावा, बताया ट्रंप के दौरे से क्या है कनेक्शन?
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा शेट्टी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
शिल्पा शेट्टी की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुईं एडमिट, मिलने पहुंचीं एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget