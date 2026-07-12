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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन, पिता का कर दिया था तख्तापलट, PM मोदी ने जताया दुख

कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का निधन, पिता का कर दिया था तख्तापलट, PM मोदी ने जताया दुख

आधुनिक कतर के निर्माता और देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का रविवार को निधन हो गया. पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर याद करते हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 12:51 PM (IST)
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आधुनिक कतर के निर्माता और देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का रविवार (12 जुलाई) को 74 साल की उम्र में निधन हो गया. कतर के अमीरी दीवान ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि अल्लाह के फैसले को स्वीकार करते हुए हम गहरे दुख के साथ पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन की जानकारी देते हैं. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं. वे एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के ऊंचे स्तर तक पहुंचाया. हम उन्हें एक सच्चे दोस्त के तौर पर भी याद करते हैं. मुझे फरवरी 2024 में कतर की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था. मैं कतर के पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे.

पिता का कर दिया था तख्तापलट

शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 में अपने पिता का तख्तापलट कर दिया था और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी. उस समय उनके पिता स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए हुए थे. बाद में उन्होंने जून 2013 में स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दी और सत्ता अपने बेटे व वर्तमान अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सौंप दी.

शेख हमद ने इंग्लैंड की मशहूर रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट से सैन्य शिक्षा हासिल की थी. उनके नेतृत्व में कतर ने आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर तेजी से तरक्की की. उनके कार्यकाल में नॉर्थ फील्ड गैस भंडार डेवलेप होने के चलते कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी (LNG) एक्सपोर्ट्स में शामिल हो गया. इसके बाद देश की प्रति व्यक्ति इनकम दुनिया में सबसे अधिक इनकम वाले देशों में गिनी जाने लगी.

अल जजीरा न्यूज नेटवर्क की शुरुआत
1996 में शेख हमद के संरक्षण में ही अल जजीरा न्यूज नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसके बाद अल जजीरा न सिर्फ अरब वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया का एक बड़ा और प्रभावशाली न्यूज नेटवर्क बन गया. इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी कतर ने काफी प्रगति की. उनके नेतृत्व में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (QIA) ने दुनिया भर में बड़े निवेश किए. 

फीफा वर्ल्ड कप की सफल मेजबानी 
शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के नेतृत्व में कतर ने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की. इसी का नतीजा था कि साल 2022 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की सफल मेजबानी की. विदेश नीति के मामले में भी शेख हमद ने कतर को नई पहचान दिलाई. उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई और कतर को वैश्विक कूटनीति का अहम केंद्र बना दिया. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Qatar PM Modi Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani
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