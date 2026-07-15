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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK के रावलकोट में भारी तनाव की आशंका, डेढ़ लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 4,000 रेंजर्स तैनात

PoK के रावलकोट में भारी तनाव की आशंका, डेढ़ लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 4,000 रेंजर्स तैनात

PoK Protests: पीओके बेस्ड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के सदस्य लाखों प्रदर्शनकारियों के साथ हुकूमत के खिलाफ राजधानी मुजफ्फराबाद कूच को लेकर लगातार आपसी बैठक कर रहे हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 15 Jul 2026 10:53 PM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तानी हुकूमत और देश की सेना के खिलाफ विरोध लगातार जारी है. पीओके के कई इलाकों से बुधवार (15 जुलाई, 2026) को राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ भारी संख्या में लोगों के हुजूम का आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है. हालांकि, रावलकोट से डेढ़ लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों का जत्था फिलहाल मुजफ्फराबाद कूच के लिए नहीं निकला है.

रावलकोट से प्रदर्शनकारियों के निकलने का समय पहले बुधवार (15 जुलाई, 2026) को सुबह 11 बजे तय किया गया था, जिसे बाद में बदलकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया और फिर से बदलाव करके इसे शाम 4 बजे कर दिया गया था. बताया जा रहा पीओके बेस्ड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के सदस्य इसे लेकर लगातार आपसी बैठक कर रहे हैं. बैठक पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी.

पीओके के कई इलाकों से निकला लोगों का काफिला

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के सुधनोती और कोटली से बुधवार (15 जुलाई) के सुबह 11:30 बजे तक हजारों की संख्या में लोगों का काफिला पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए पैदल कूच कर चुका था. इसके साथ ही, पूंछ डिविजन के कई काफिले भी रावलकोट पहुंच चुके हैं, जिन्हें दोपहर 2 बजे तक रावलकोट से आगे मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना था.  

उल्लेखनीय है कि अकेले रावलकोट में बुधवार (15 जुलाई, 2026) को पीओके के अलग-अलग शहरों से आए डेढ़ लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें दोपहर 2 बजे तक मुजफ्फराबाद निकलना था. वहीं, पीओके में मुजफ्फराबाद की तरफ कूच करने से पहले भारी संख्या में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सेना के विरोध में जमकर नारेबाजी की. 

जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी के सदस्यों ने जमकर की नारेबाजी

रावलकोट में इकट्ठा हुए लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के विरोध में नारे लगाते हुए कहा, ‘खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा.. शोहदा तेरे खून से इंकलाब आएगा..’ इसके साथ ही, दूसरा नारा लगाया, ‘आगे बढ़ते जाएंगे, इंकलाब लाएंगे... लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अबकी बार.’ 

यह भी पढ़ेंः 'सुनो तुम मुसलमान हो क्या?', जबाव सुनकर US में भारतीय शख्स के ऊपर 15 बार किया धारदार चाकू से वार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 15 Jul 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Muzaffarabad Pakistan PoK PoK Protest
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