भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आधिकारिक दो दिवसीय दौरे पर मलेशिया जाएंगे. पीएम मोदी अपना दौरा 7 से 8 फरवरी (2026) के बीच करेंगे. इस दौरान वह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे. इस दौरे के दौरान मलेशिया में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे और मलेशियाई फोरम में शामिल होंगे. पीएम मोदी का मलेशिया में यह तीसरा दौरा होगा. यह जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है.

लंबे समय से मित्रवत रिश्ते साझा करते हैं भारत और मलेशिया

दोनों देश वर्तमान में सभ्यतागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं. दोनों देशों में लंबे समय से मित्रता है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच रिश्ते लंबे समय से मैत्रीपूर्ण रहे हैं. लगभग 29 लाख लोग भारत के मलेशिया में रहते हैं. यह आंकड़ा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय समुदाय का आंकड़ा है. इसी की वजह से दोनों देशों में संबंध और मजबूती से आगे बढ़े हैं.

10वां भारत-मलेशिया सीईओ फोरम का आयोजन

अपनी तीसरी यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय चर्चा करेंगे. इसके अलावा वह इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ-साथ उद्योग और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे. यात्रा के दौरान ही 10वां भारत-मलेशिया सीईओ फोरम भी आयोजित किया जाएगा.

इन क्षेत्र और बुनियादी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच होगी चर्चा

इस यात्रा में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग से लेकर डिजिटल और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन सेक्टर समेत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की जाएगी. साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी सहमति बनाए जाने की उम्मीद है.

साल 2024 में आखिरी बार मलेशिया गए थे पीएम मोदी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 में गए थे. तब द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाकर समग्र रणनीतिक साझेदारी यानी कॉप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी.