PM मोदी के जन्मदिन पर दोस्त नेतन्याहू ने दी बधाई - 'आपके नेतृत्व में भारत...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बधाई दी और उनके अच्छी सेहत की कामना की. नेतन्याहू ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, आपकी लीडरशिप ने भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना दिया है. मैं कामना करता हूं कि आप कई और सालों तक इसी तरह नेतृत्व करते रहें और आपका जीवन अच्छी सेहत और खुशियों से भरा रहे.'

नेतन्याहू ने भारत और इजरायल के बीच संबंधों का जिक्र करते हुए आगे लिखा, 'हम दोनों ने मिलकर अपने इन दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच एक अनोखी और मजबूत साझेदारी बनाई है. इजरायल और भारत की दोस्ती आज जितनी मजबूत है, उतनी पहले कभी नहीं रही. हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को और भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.'

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Happy birthday, Narendra!

Prime Minister @narendramodi.



Your leadership has transformed India into a world power.



Together, we have built an unprecedented partnership between our two great democracies.



The friendship between Israel and India… pic.twitter.com/OWT6IsUP6S — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 17, 2026



इजरायल के पूर्व राजदूत ने भी दी बधाई

पीएम को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमोन ने एक्स पर लिखा, 'पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की मेरी व्यक्तिगत शुभकामनाएं, जो एक अत्यंत सम्मानित विश्व नेता, भारत के सपूत और इजरायल के मित्र हैं.'

यह भी पढ़ें - अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी

दुनियाभर से मिल रही जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर दुनियाभर से बधाई मिल रही हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. पुतिन ने कहा, 'आपका भारत में बहुत सम्मान है और वैश्विक मंच पर भी आप बड़ा प्रभाव रखते हैं. भारत और रूस के बीच संबंधों को मजबूत करने में आपके योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.' पुतिन ने दिल्ली यात्रा के दौरान बेहतरीन स्वागत के लिए भी पीएम मोदी का आभार जताया.

यह भी पढ़ें - PM मोदी के बर्थडे पर आया दोस्त पुतिन का मैसेज, कहा- 'आपका बड़ा रुतबा'