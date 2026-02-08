प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस बयान में कहा कि भारत और मलेशिया अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कई अहम क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि दोनों देशों के बीच भरोसे और साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ने की योजना है. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मलेशिया मिलकर आतंकवाद से लड़ने, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज के समय में तकनीक बहुत अहम भूमिका निभा रही है. इसी को देखते हुए भारत और मलेशिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीक के साथ-साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे. इसके अलावा स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा. प्रधानमंत्री ने बताया कि आज आयोजित सीईओ फोरम ने व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोल दिए हैं. इससे दोनों देशों की कंपनियों को एक-दूसरे के यहां निवेश करने और व्यापार बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

#WATCH | At joint press statement with Malaysian PM Anwar Ibrahim, PM Narendra Modi says, "In the security sector, we will strengthen cooperation in counter-terrorism, intelligence sharing and maritime security. We will also make defence cooperation more comprehensive. Along with… pic.twitter.com/mxMqZEqRnT — ANI (@ANI) February 8, 2026

पीएम मोदी ने जताया भरोसा

पीएम मोदी ने भरोसे पर जोर देते हुए कहा कि रणनीतिक विश्वास के जरिए भारत और मलेशिया आर्थिक बदलाव की दिशा में एक मजबूत रास्ता तैयार करेंगे. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा. प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है. मलेशिया के साथ यह सहयोग इसी सोच का हिस्सा है. आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होंगे और एशिया क्षेत्र में स्थिरता और विकास को नई दिशा मिलेगी.