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खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय को 19 साल की जेल, US कोर्ट का फैसला
अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीनों तक यानी 19 साल से ज्यादा वक्त तक जेल की सजा सुनाई है.
अमेरिका की संघीय अदालत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिकी धरती पर हत्या की नाकाम साजिश में भूमिका निभाने के लिए भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीनों तक यानी 19 साल से ज्यादा वक्त तक जेल की सजा सुनाई है.
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