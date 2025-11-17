हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वTalha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग

Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग

पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम एक्स पर भारतीय सेना को गालियां देते हैं और अब नेपाल में तिरंगा उठा रहे हैं. ऐसे में ये कहना ग़लत नहीं होगा कि ये पीआर स्टंट के अलावा कुछ नहीं है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 07:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने रविवार (16 नवंबर) को नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान दोस्ती का संदेश देने के लिए मंच पर भारत का झंडा फहराया और उसे अपनी पीठ पर ओढ़कर रैप किया. हालांकि तल्हा अंजुम के इस कदम की पाकिस्तान में आलोचना हो रही है और पाकिस्तान के कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपने देश के रैपर तल्हा अंजुम को ट्रोल कर रहे हैं.

ट्रोल करने वाले यूजर्स के लिए तल्हा अंजुम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि मेरा दिल नफ़रत के लिए जगह नहीं रखता और मेरी कला की कोई सीमा नहीं है. अगर मैं भारतीय झंडा उठाऊं और इससे विवाद पैदा हो तो भी मैं इसे दोबारा करूंगा. साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार के लिए तल्हा अंजुम ने लिखा कि वो कभी भी मीडिया, युद्ध को बढ़ावा देने वाली सरकार और उनकी प्रचार-योजनाओं की परवाह नहीं करते. तल्हा अंजुम ने कहा कि उर्दू रैप हमेशा सीमाओं से परे रहेगा.

भारत में खासा वायरल हुआ था “कौन तल्हा”  
बताते चलें कि पाकिस्तान रैपर तल्हा अंजुम का रैप “कौन तल्हा” पाकिस्तान के अलावा भारत में भी खासा वायरल हुआ था और भारत में भी तल्हा अंजुम के अच्छे खासे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर थे, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तल्हा अंजुम के यूट्यूब अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया था, जिसका असर तल्हा अंजुम की रीच पर दिखा.

भारत में बैन के बाद निकल गई हेकड़ी
भारत में बैन से पहले तल्हा अंजुम के आखिरी 2 वीडियो में 12 मिलियन व्यूज और 29 मिलियन व्यूज थे तो बैन के बाद पोस्ट की वीडियो में सिर्फ 1.2 मिलियन और 6 लाख 41 हजर व्यूज रह गए. अगर तल्हा अंजुम के ट्वीट्स (एक्स पोस्ट) को देखा जाए तो वह लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं. कभी वह कश्मीर की आजादी के नाम पर भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं तो कभी पुलवामा जैसे जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमलों का दोष भारत पर मढ़त कर पाकिस्तान और उसके आतंकियों का बचाव करते हैं.

तल्हा अंजुम एक्स पर भारतीय सेना को अपशब्द भी कह चुके हैं. ऐसे में ये कहना ग़लत नहीं होगा कि नेपाल में तल्हा अंजुम का भारत के झंडे को फहराना या ओढ़ना पीआर स्टंट के अलावा कुछ नहीं है.

ये भी पढ़ें

Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 07:49 AM (IST)
Tags :
नेपाल Pakistan Rapper Talha Anjum
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Bihar elections 2025: 'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Bihar elections 2025: 'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
'सिर्फ मुसलमानों का काम नहीं...', AIMIM की जीत पर क्या बोल गए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget