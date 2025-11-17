Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तानी रैपर तल्हा अंजुम ने रविवार (16 नवंबर) को नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान दोस्ती का संदेश देने के लिए मंच पर भारत का झंडा फहराया और उसे अपनी पीठ पर ओढ़कर रैप किया. हालांकि तल्हा अंजुम के इस कदम की पाकिस्तान में आलोचना हो रही है और पाकिस्तान के कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपने देश के रैपर तल्हा अंजुम को ट्रोल कर रहे हैं.

ट्रोल करने वाले यूजर्स के लिए तल्हा अंजुम ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि मेरा दिल नफ़रत के लिए जगह नहीं रखता और मेरी कला की कोई सीमा नहीं है. अगर मैं भारतीय झंडा उठाऊं और इससे विवाद पैदा हो तो भी मैं इसे दोबारा करूंगा. साथ ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की सरकार के लिए तल्हा अंजुम ने लिखा कि वो कभी भी मीडिया, युद्ध को बढ़ावा देने वाली सरकार और उनकी प्रचार-योजनाओं की परवाह नहीं करते. तल्हा अंजुम ने कहा कि उर्दू रैप हमेशा सीमाओं से परे रहेगा.

भारत में खासा वायरल हुआ था “कौन तल्हा”

बताते चलें कि पाकिस्तान रैपर तल्हा अंजुम का रैप “कौन तल्हा” पाकिस्तान के अलावा भारत में भी खासा वायरल हुआ था और भारत में भी तल्हा अंजुम के अच्छे खासे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर थे, लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तल्हा अंजुम के यूट्यूब अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया था, जिसका असर तल्हा अंजुम की रीच पर दिखा.

भारत में बैन के बाद निकल गई हेकड़ी

भारत में बैन से पहले तल्हा अंजुम के आखिरी 2 वीडियो में 12 मिलियन व्यूज और 29 मिलियन व्यूज थे तो बैन के बाद पोस्ट की वीडियो में सिर्फ 1.2 मिलियन और 6 लाख 41 हजर व्यूज रह गए. अगर तल्हा अंजुम के ट्वीट्स (एक्स पोस्ट) को देखा जाए तो वह लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं. कभी वह कश्मीर की आजादी के नाम पर भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलते हैं तो कभी पुलवामा जैसे जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमलों का दोष भारत पर मढ़त कर पाकिस्तान और उसके आतंकियों का बचाव करते हैं.

तल्हा अंजुम एक्स पर भारतीय सेना को अपशब्द भी कह चुके हैं. ऐसे में ये कहना ग़लत नहीं होगा कि नेपाल में तल्हा अंजुम का भारत के झंडे को फहराना या ओढ़ना पीआर स्टंट के अलावा कुछ नहीं है.

