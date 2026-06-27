कराची में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला, पाक पैरामिलिट्री फोर्स के कैंपस के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वकराची में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के कैंपस के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी

कराची में हुआ बड़ा आत्मघाती हमला, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के कैंपस के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी

आतंकियों ने पहले फिदायीन हमला किया जिसमे धमाका हुआ जिसके बाद से फायरिंग जारी है. अभी तक 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि स्थानीय प्रशासन ने की है. फायरिंग अभी भी जारी है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 27 Jun 2026 11:27 PM (IST)
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पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है.  पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के कंपाउंड पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है. दोनों तरफ़ से फायरिंग जारी है. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने पहले फिदायीन हमला किया जिसमे धमाका हुआ जिसके बाद से फायरिंग जारी है. अभी तक 2 लोगों के घायल होने की पुष्टि स्थानीय प्रशासन ने की है.

फायरिंग अभी भी जारी है. पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच झड़प जारी है. हमला करीब रात 8:10 बजे कराची के गुलिस्तान ए जौहर इलाके के रेंचर्स कराची ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पर हुआ है. पहले आंतकियों ने ऑफिस के मुख्य गेट पर जोरदार धमाका किया, जिसके तुरंत बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरु हो गई.

घायल पैरामिलिट्री के जवानों को Dow University of Health Sciences (DUHS) में भर्ती करवाया गया है. आतंकी हमले में फिलहाल 2 जवानों की मौत की पुष्टि हुई है और 6 जवानों को DUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. 1 आतंकी की मौत की पुष्टि हुई है, जिसने फिदायीन हमले में ख़ुद को उड़ा लिया था. 3-4 आतंकी अभी भी कंपाउंड को घेरें हुए हैं और फायरिंग कर रहे हैं. जिस जगह पर हमला हुआ है, वह रेंजर्स ऑफिस के साथ साथ यूनिवर्सिटी, और मौसम विभाग भी स्थित है. 

यह भी पढ़ें: 'फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर बोले अखिलेश यादव

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, भारी पुलिस बल की तैनाती

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. खबर लिखे जाने तक फायरिंग लगातार हो रही है. पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक घर के हवाले से बताया है कि सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना को लेकर एक रिपोर्ट तलब की है. कराची में अक्सर लॉ एंड ऑर्डर और टेरिरिस्ट एक्टिविटी के विरोध में पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती रहती है. इसी वजह से यह गुलिस्तान ए जौहर स्थित रेंजर्स का हेडक्वाटर को होई सिक्योरिटी इलाका माना जाता है. 

सिंध पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आतंकी हमला जिस कंपाउंड पर हुआ है वो पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स का कंपाउंड है. साथ ही मारने वाले सैनिक भी पाकिस्तानी रेंजर्स के हैं. 

दोनों कंपाउंड आसपास होने की वजह से पहले स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी थी की हमला फ्रंटियर कोर के कंपाउंड पर हुआ है लेकिन अब सिंध पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 27 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Karachi Islamabad Pakistan Breaking News WORLD NEWS
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