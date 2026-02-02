बलूचिस्तान में सिलसिलेवार हमलों में लगभग 50 लोग मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने 40 घंटे तक चले ऑपरेशन में 145 बलूच लड़ाकों को मार गिराया है. बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने रविवार (1 फरवरी) को ये जानकारी दी. दक्षिण-पश्चिमी प्रांत में अधिकारी पिछले कई वर्षों में हुए सबसे घातक हमलों से जूझ रहे हैं, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे संसाधन-समृद्ध बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों ने सुरक्षा बलों और बुनियादी ढांचों पर हमले तेज कर दिए हैं.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलल चौधरी ने बताया कि शनिवार को आम नागरिकों के वेश में हमलावर अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों और बाजारों में घुस गए और फिर गोलीबारी शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के वेश में आए हमलावरों ने दुकानों में काम कर रहे आम लोगों को अंधाधुंध निशाना बनाया. उन्होंने आगे बताया कि आतंकवादियों ने आम नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया.

राजधानी क्वेटा में बुरा हाल

अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने 'हेरोफ' या "काला तूफान" नामक एक ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें प्रांतभर में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया. राजधानी क्वेटा में हमले के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. एक पुलिस स्टेशन में जले हुए वाहन, गोलियों से छलनी दरवाजे और पीली टेप से सील की गई सड़कें और सुरक्षाबलों का गश्त ये बताने के लिए काफी है कि यहां बड़े पैमाने पर हमले हुए.

क्या बोले बलूचिस्तान CM

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने बताया कि हमलों में 17 पुलिसकर्मी और 31 नागरिक मारे गए. पाकिस्तान की सेना ने बताया कि शनिवार को 92 आतंकवादी (बलूच लड़ाके) मारे गए, जबकि शुक्रवार को 41 (बलूच लड़ाके) मारे गए थे. बुगती ने कहा, "हमें खुफिया जानकारी मिली थी कि इस तरह के ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही है, और इसके कारण हमने एक दिन पहले ही पूर्व-ऑपरेशन शुरू कर दिए थे." बुगती ने कहा कि विद्रोह तेज होने के बाद से इतने कम समय में मारे गए आतंकवादियों की यह सबसे अधिक संख्या है.

अधिकारियों ने बताया कि क्वेटा, ग्वादर, मस्तंग और नोशकी जिलों में हमले लगभग एक साथ हुए. हमलावरों ने सुरक्षा प्रतिष्ठानों, जिनमें फ्रंटियर कोर का मुख्यालय भी शामिल है उस पर भी गोलीबारी की. आत्मघाती बम विस्फोटों का प्रयास किया गया. इसके बाद सेना, पुलिस और आतंकवाद विरोधी इकाइयों ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की.

बलूचिस्तान में दशकों से विद्रोह

बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है, जहां दशकों से जातीय बलूच अलगाववादियों का विद्रोह चल रहा है. ये अलगाववादी पाकिस्तानी सरकार से अपनी आजादी और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं. BLA ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के 84 जवानों को मार डाला और 18 अन्य को बंदी बना लिया है.

