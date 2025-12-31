ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर सरगना हाफिज सईद बौखलाया, बोला- 'भारत 50 साल तक हमले...'

जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और उसके करीबी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार फिर से भड़काऊ बयान जारी किया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी ने दावा किया कि हाफिज सईद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने को 'खाली धमकी' बताया और कहा कि भारत अगले 50 साल तक लश्कर-ए-तैयबा पर हमले की हिम्मत नहीं करेगा.

वीडियो में हाफिज का कथित बयान

सैफुल्ला कसूरी ने बताया कि वह डेढ़ महीने पहले एक मजलिस में शामिल हुआ था, जिसमें हाफिज सईद भी मौजूद था. उस बैठक में एक पाकिस्तानी ने सवाल किया कि भारत लगातार धमकी दे रहा है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए. कथित तौर पर हाफिज ने जवाब दिया कि भारत की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान को 6 महीने पहले अल्लाह ने इतना गहरा झकझोर दिया कि वह अगले 50 साल तक हमले का साहस नहीं करेगा.

पाकिस्तान के दावे पर सवाल

पाकिस्तान का यह दावा रहा है कि हाफिज सईद जेल में है, लेकिन सैफुल्ला कसूरी के वीडियो खुलासे ने इसे खारिज कर दिया. वीडियो में दिख रहा है कि लश्कर सरगना खुलेआम बैठकें कर रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया हुआ है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रणनीति

कसूरी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर के कमांडरों ने पाकिस्तान में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है. उसने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर बड़ी गलती की है. कसूरी ने दुनिया को चेताया कि वह पीछे नहीं हटेगा और कश्मीर के लोगों की मदद से अपना एजेंडा जारी रखेगा.

कश्मीर और अन्य इलाकों पर भड़काऊ बयान

कसूरी ने यह भी दावा किया कि भारत ने कश्मीर, अमृतसर, होशियापुर, गुरदासपुर, जूनागढ़, मुनावदर, हैदराबाद, दक्खन और बंगाल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों पर कब्जा किया है, जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं. उसका कहना था कि यह क्षेत्र पाकिस्तान से लिया गया है और लश्कर इसे संयुक्त राष्ट्र के सामने भी ले जाएगा.

भारत पर हमला और अंतरराष्ट्रीय संदेश

वीडियो में सैफुल्ला कसूरी ने जोर देकर कहा कि भारत ने बड़ी गलती की और दुनिया को संदेश दिया कि लश्कर-ए-तैयबा पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं या जिन्हें आतंकी घोषित किया गया है, उन्हें यह चेतावनी है कि लश्कर अपने एजेंडे को जारी रखेगा.