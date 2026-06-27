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वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके, जानें रिक्टर स्केल पर कितनी थी तीव्रता?
वेनेजुएला में आए जोरदार भूकंप के बाद शनिवार को पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 रही. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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