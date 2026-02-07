हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा

'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा

जैश के जिस कमांडर ने मुनीर की भड़काऊ नारेबाजी का खुलासा किया है ये वही कश्मीरी आतंकी है, जिसने सबसे पहले भंडाफोड़ किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में मारा गया था.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Feb 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में एक बार फिर आतंकियों का मेला लगना शुरू हो गया है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर और भारत के वांटेड आतंकी मसूद इलयास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने गुरुवार (5 फरवरी, 2026) को एक बार फिर हथियारों से लैस जैश के आतंकियों के साथ रावलाकोट की सप्लाई बाजार चौक पर मजमा लगाकर एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकवाद पर खुली छूट की पोल खोल दी.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने क्या कहा था?

सप्लाई बाजार चौक पर मजमे में सुंझवां आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद इलयास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने ऐलान किया कि चाहे पाकिस्तान की हुकूमत जैश-ए-मोहम्मद की मदद करे या ना करे, जैश-ए-मोहम्मद की पहचान ही जिहाद और आतंकवाद है, जिसे जैश जारी रखेगा.

इसके अलावा, जैश के टॉप कमांडर ने ये भी कहा की भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चार दिन तक दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, उसे उस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDF) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गजवा-ए-हिंद कहा था और भारत के जैश के ठिकानों पर हमले के बाद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद का ऐलान किया था.  

इलियासी ने ही ऑपरेशन सिंदूर में तबाही को लेकर किया था खुलासा

जैश के जिस कमांडर ने आसिम मुनीर की भड़काऊ नारेबाजी का खुलासा किया है ये वही कश्मीरी आतंकी है, जिसने सबसे पहले भंडाफोड़ किया था कि 6-7 मई की रात भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश का प्रमुख आतंकी मौलाना मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में मारा गया था.

हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा

पाकिस्तान ने चलाया था बुनयान अल मरसूस

बता दें कि भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी. आसिम मुनीर ने इसका नाम बुनयान अल मरसूस रखा था. जिसका मतलब था- शीशे जैसी मजबूत दीवार यानी एक ऐसी दीवार जो बहुत मजबूती से रक्षा करती है. इस तरह का नाम रखकर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को बहुत मजबूत दिखाना चाहता था, लेकिन भारत की ओर से विदेशों में भेजे गए डेलीगेशन में शामिल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उसके खोखले नैतिक दावों की पोल खोलकर रख दी थी.

पाकिस्तान के कई शहरों में जैश लगा रहा मजमा

5 फरवरी के दिन जहां एक तरफ जैश ए मोहम्मद ने इस बार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में सबसे ज्यादा रोड शो निकाले तो इस बार सिंध के नवाबशाह में भी जैश की मौजूदगी देखी गई. साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ रावलाकोट में ही जैश का मजमा लगा. जैश की तरह ही लश्कर ए तैयबा ने भी अपनी आतंकी मानसिकता को आगे रखते हुए भारत को खंड-खंड करने का और दिल्ली को दहलाने की गीदड़भभकी दी है.

लश्कर के आतंकी ने भारत के खिलाफ लगाए नारे

लाहौर में आयोजित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की राजनैतिक पार्टी पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग के जलसे में लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के पदाधिकारी सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने लश्कर के पुराने नारे को याद करते हुए कहा कि आगरा को आग लगा देंगे, डक्कन को दिखलायेंगे और दिल्ली को दहलायेंगे.

पाकिस्तान में हमले के बाद भी सरकार आतंकियों को दे रही छूट

पाकिस्तान में कल शुक्रवार (6 फरवरी, 2026) को ही इस्लामिक स्टेट खोरासान ने शिया मस्जिद में आरामघाटी हमला किया था, जिसमें 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद भी पाकिस्तान ना अपने देश में आतंकियों पर लगाम लगाने को तैयार है और ना ही कार्रवाई करने पर. इसके उलट पाकिस्तान की केंद्र सरकार और प्रांतों की सरकार लगातार आतंकियों को ना सिर्फ जलसे करने की खुली छूट दे रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवा रही है.

यह भी पढ़ेंः दवा से लेकर डायमंड तक, किस-किस पर लगेगा जीरो टैरिफ? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 07 Feb 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Lashkar-e-Taiba Lahore Jaish E Mohammed Pakistan Rawalakot
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal:भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर Congress ने साधा निशाना, कह दी बड़ी बात! | America
IPO Alert: Fractal Analytics IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India US Trade Deal: ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री का विपक्ष पर हमला | Donlad Trump | PM Modi
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Ola Uber Strike | T20 World Cup | Pappu Yadav Arrest | Janakpuri
Pappu Yadav Arrested: पुलिस कस्टडी में बिगड़ी तबीयत...क्या सच हुई पप्पू यादव की भविष्यवाणी? |Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US PoK Map: अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
अमेरिका-भारत ट्रेड डील के साथ जारी नक्शे ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, चीन को भी लिया लपेटे में, जानें पूरी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
Box Office: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
इंडिया
India-US Trade Deal: 'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
'दोस्त-दोस्त ना रहा...', भारत-US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने साधा निशाना, जयराम रमेश ने कहा - भारी पड़े नमस्ते ट्रंप
जनरल नॉलेज
Army Secrets: सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज
सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज
नौकरी
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
रक्षा मंत्रालय में निकली भर्ती, 56 हजार मिलेगी सैलरी; 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget