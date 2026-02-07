'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
जैश के जिस कमांडर ने मुनीर की भड़काऊ नारेबाजी का खुलासा किया है ये वही कश्मीरी आतंकी है, जिसने सबसे पहले भंडाफोड़ किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में मारा गया था.
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में एक बार फिर आतंकियों का मेला लगना शुरू हो गया है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर और भारत के वांटेड आतंकी मसूद इलयास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने गुरुवार (5 फरवरी, 2026) को एक बार फिर हथियारों से लैस जैश के आतंकियों के साथ रावलाकोट की सप्लाई बाजार चौक पर मजमा लगाकर एक बार फिर पाकिस्तान की आतंकवाद पर खुली छूट की पोल खोल दी.
ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर ने क्या कहा था?
सप्लाई बाजार चौक पर मजमे में सुंझवां आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद इलयास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने ऐलान किया कि चाहे पाकिस्तान की हुकूमत जैश-ए-मोहम्मद की मदद करे या ना करे, जैश-ए-मोहम्मद की पहचान ही जिहाद और आतंकवाद है, जिसे जैश जारी रखेगा.
इसके अलावा, जैश के टॉप कमांडर ने ये भी कहा की भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चार दिन तक दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, उसे उस समय पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDF) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गजवा-ए-हिंद कहा था और भारत के जैश के ठिकानों पर हमले के बाद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद का ऐलान किया था.
इलियासी ने ही ऑपरेशन सिंदूर में तबाही को लेकर किया था खुलासा
जैश के जिस कमांडर ने आसिम मुनीर की भड़काऊ नारेबाजी का खुलासा किया है ये वही कश्मीरी आतंकी है, जिसने सबसे पहले भंडाफोड़ किया था कि 6-7 मई की रात भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश का प्रमुख आतंकी मौलाना मसूद अजहर का परिवार बहावलपुर में मारा गया था.
पाकिस्तान ने चलाया था बुनयान अल मरसूस
बता दें कि भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी. आसिम मुनीर ने इसका नाम बुनयान अल मरसूस रखा था. जिसका मतलब था- शीशे जैसी मजबूत दीवार यानी एक ऐसी दीवार जो बहुत मजबूती से रक्षा करती है. इस तरह का नाम रखकर पाकिस्तान दुनिया के सामने खुद को बहुत मजबूत दिखाना चाहता था, लेकिन भारत की ओर से विदेशों में भेजे गए डेलीगेशन में शामिल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उसके खोखले नैतिक दावों की पोल खोलकर रख दी थी.
पाकिस्तान के कई शहरों में जैश लगा रहा मजमा
5 फरवरी के दिन जहां एक तरफ जैश ए मोहम्मद ने इस बार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में सबसे ज्यादा रोड शो निकाले तो इस बार सिंध के नवाबशाह में भी जैश की मौजूदगी देखी गई. साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ रावलाकोट में ही जैश का मजमा लगा. जैश की तरह ही लश्कर ए तैयबा ने भी अपनी आतंकी मानसिकता को आगे रखते हुए भारत को खंड-खंड करने का और दिल्ली को दहलाने की गीदड़भभकी दी है.
लश्कर के आतंकी ने भारत के खिलाफ लगाए नारे
लाहौर में आयोजित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की राजनैतिक पार्टी पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग के जलसे में लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा के पदाधिकारी सैयद अब्दुल रहमान नकवी ने लश्कर के पुराने नारे को याद करते हुए कहा कि आगरा को आग लगा देंगे, डक्कन को दिखलायेंगे और दिल्ली को दहलायेंगे.
पाकिस्तान में हमले के बाद भी सरकार आतंकियों को दे रही छूट
पाकिस्तान में कल शुक्रवार (6 फरवरी, 2026) को ही इस्लामिक स्टेट खोरासान ने शिया मस्जिद में आरामघाटी हमला किया था, जिसमें 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद भी पाकिस्तान ना अपने देश में आतंकियों पर लगाम लगाने को तैयार है और ना ही कार्रवाई करने पर. इसके उलट पाकिस्तान की केंद्र सरकार और प्रांतों की सरकार लगातार आतंकियों को ना सिर्फ जलसे करने की खुली छूट दे रही है, बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवा रही है.
