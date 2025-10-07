नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कार है, जो हर साल किसी ऐसे संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है, जिन्होंने पिछले वर्ष मानवता के लिए सबसे अधिक काम किया हो. 2025 के नोबेल पुरस्कार का वितरण 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है और 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगा.

नोबेल पुरस्कार जीतना मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि है. इस साल 6 अक्टूबर 2025 को मैरी ई. ब्रुनको, फ्रेड रामस्डेल और शिमोन सकागुची को फिजियोलॉजी या मेडिसिन श्रेणी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नोबेल पुरस्कार सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक हैं. 1901 में पहली बार प्रदान किए गए इन पुरस्कारों की स्थापना स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इनवेंटर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार की गई थी.

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता को क्या-क्या मिलता है ?

प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और इसके अलावा नकद इनाम भी मिलता है. बता दें कि नकद पुरस्कार (2023 में लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था). आमतौर पर एक प्राइज अधिकतम तीन लोगों को दिया जा सकता है, जबकि पीस प्राइज किसी संगठन को भी दिया जा सकता है.

नोबेल प्राइज इन 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं

फिजिक्स- प्रकृति और ब्रह्मांड में अभूतपूर्व खोजों के लिए

केमिस्ट्री- रासायनिक विज्ञान में असाधारण उपलब्धियों के लिए

फिजियोलॉजी या मेडिसिन- मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाली खोजों के लिए

साहित्य- विशिष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए

शांति- दुनिया में शांति को बढ़ावा देने और संघर्षों को सुलझाने के प्रयासों के लिए

इकॉनमिक साइंस- अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में स्थापित

क्या है इतिहास?

अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था. वो एक कुशल आविष्कारक थे, जिनके पास डायनामाइट सहित 355 पेटेंट थे और उन्होंने अकूत धन दौलत अर्जित की. प्रयोगात्मक रूप से एक बार नोबेल ने समय से पहले ही एक मृत्यु लेख पढ़ लिया, जिसमें उनके विस्फोटकों के कारण उन्हें मौत का सौदागर कहा गया.

