हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण रोकने की नई कोशिश भी फेल, कोर्ट ने कहा- 'दोबारा केस...'

भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण रोकने की नई कोशिश भी फेल, कोर्ट ने कहा- 'दोबारा केस...'

Nirav Modi Extradition Case: लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ केस दोबारा खोलने की मांग की थी.

By : मनोज वर्मा | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources

Nirav Modi Extradition Case:  ब्रिटेन के लंदन स्थित हाई कोर्ट (King’s Bench Division) से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उसकी उस नई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ केस को दोबारा खोलने की मांग की थी. इस फैसले के बाद नीरव मोदी के कानूनी विकल्प और भी सीमित हो गए हैं.

हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नीरव मोदी की तरफ से दायर की गई री-ओपन याचिका में कोई ऐसी असाधारण वजह नहीं है, जिसके आधार पर इस केस को दोबारा खोला जाए. यानी उसकी एक और कानूनी कोशिश नाकाम हो गई है.

CPS और CBI की मजबूत पैरवी

कोर्ट में यह मामला ब्रिटेन की सरकारी एजेंसी Crown Prosecution Service (CPS) की ओर से मजबूती से लड़ा गया. इस दौरान भारत की CBI की टीम भी लंदन पहुंची थी और उन्होंने इस केस में अहम भूमिका निभाई. नीरव मोदी ने अपनी याचिका में भंडारी जजमेंट का हवाला दिया था. उसका कहना था कि अगर उसे भारत भेजा गया, तो वहां उसके साथ गलत व्यवहार हो सकता है और भारत की ओर से दिए गए आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं. लेकिन CBI और CPS की मजबूत दलीलों के आगे यह तर्क टिक नहीं पाया.

2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद

CBI साल 2018 से नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिश कर रही है. उस पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ करीब 6498 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. नीरव मोदी को 2019 में ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह वहीं जेल में बंद है. ब्रिटेन की अदालतें पहले ही उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुकी हैं और उसकी कई अपीलें भी खारिज हो चुकी हैं.

अगस्त 2025 में दूर हुई थी बड़ी बाधा

हालांकि पहले कुछ कानूनी अड़चनें सामने आई थीं, लेकिन अगस्त 2025 में वह बड़ी बाधा भी दूर हो गई थी. अब इस नई याचिका के खारिज होने के बाद नीरव मोदी के पास कानूनी विकल्प और कम हो गए हैं. इस फैसले को सरकार और जांच एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत में चल रहे बड़े बैंक घोटाले के मामले में आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

Published at : 26 Mar 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Nirav Modi London High Court
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण रोकने की नई कोशिश भी फेल, कोर्ट ने कहा- 'दोबारा केस...'
भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण रोकने की नई कोशिश भी फेल, कोर्ट ने कहा- 'दोबारा केस...'
विश्व
Israel US Iran War Live: 'गलतफहमी में न रहे तेहरान, जारी रहेंगे हमले', अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा- 140 से ज्यादा ईरानी जहाजों को किया तबाह
'गलतफहमी में न रहे तेहरान, जारी रहेंगे हमले', अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा- 140 से ज्यादा ईरानी जहाजों को किया तबाह
विश्व
ईरान से युद्ध के बीच घट गई डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता, सर्वे में 36 प्रतिशत रह गई रेटिंग, और क्या-क्या पता चला?
ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की छवि में भारी गिरावट, लोकप्रियता के मामले में सबसे निचला स्तर, सर्वे से और क्या पता चला?
विश्व
ट्रंप का 'डबल गेम': एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ ईरान पर बमबारी, जानें जंग के 26वें दिन का अपडेट
ट्रंप का 'डबल गेम': एक तरफ शांति की बात, दूसरी तरफ ईरान पर बमबारी, जानें जंग के 26वें दिन का अपडेट
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mahadev Betting App Case: महादेव सट्टा ऐप केस में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली से दुबई तक 1,700 करोड़ की संपत्ति अटैच
महादेव सट्टा ऐप केस में ED का बड़ा एक्शन, दिल्ली से दुबई तक 1,700 करोड़ की संपत्ति अटैच
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
दिल्ली में फिर से मौसम में ट्विस्ट! तापमान में गिरावट, गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी की चेतावनी
आईपीएल 2026
'रिस्पेक्ट चाहिए तो...', संजीव गोयनका ने IPL 2026 से पहले ऋषभ पंत और पूरी LSG टीम को दिया संदेश
'रिस्पेक्ट चाहिए तो...', संजीव गोयनका ने IPL 2026 से पहले ऋषभ पंत और पूरी LSG टीम को दिया संदेश
बॉलीवुड
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
अली जफर ईद पर धोती-कुर्ता पहनने पर हुए ट्रोल, पाक एक्टर बोले- मेरा बनियान के बिना कुर्ता पहनना नेशनल मुद्दा बन गया
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
इंडिया
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पाकिस्तान को लेकर किया सवाल तो बोले विदेश मंत्री जयशंकर
'हम दलाल देश नहीं बन सकते...', ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के PAK से जुड़े सवाल पर बोले जयशंकर
यूटिलिटी
भारतीय रेलवे ने IRCTC और ठेका कंपनी पर ठोका 60 लाख का जुर्माना, यात्री ने की थी घटिया खाने की शिकायत
भारतीय रेलवे ने IRCTC और ठेका कंपनी पर ठोका 60 लाख का जुर्माना, यात्री ने की थी घटिया खाने की शिकायत
ट्रेंडिंग
पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज
पाक क्रिकेटर इमाद वसीम की पर्सनल लाइफ में बवाल, एक्स वाइफ ने नई पत्नी को सोशल मीडिया पर किया एक्सपोज
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget