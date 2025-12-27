हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विदेश मंत्री पीटर्स को थी आपत्ति पर PM ने की तारीफ, जानें देश को कैसे होगा फायदा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, विदेश मंत्री पीटर्स को थी आपत्ति पर PM ने की तारीफ, जानें देश को कैसे होगा फायदा?

पीएम मोदी और लक्सन के बीच हुई बातचीत के बाद भारत और न्यूजीलैंड ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की घोषणा की. इस समझौते से अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 27 Dec 2025 09:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शनिवार (27 दिसंबर) को भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) का स्वागत किया, जबकि कुछ ही दिन पहले उनके देश के विदेश मंत्री ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. लक्सन ने इस समझौते को अपनी सरकार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि और भविष्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.

लक्सन ने कहा, “हमने अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कराने का वादा किया था और हमने उसे पूरा किया है.” इसके आर्थिक महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस समझौते से 14 लाख भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक रोजगार, हाई इनकम और अधिक निर्यात के अवसर उपलब्ध होंगे.”

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने क्या कहा
उन्होंने कहा कि ये समझौता उनकी सरकार के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है. हाल ही में हुए इस समझौते ने न्यूजीलैंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर मतभेदों को उजागर कर दिया, क्योंकि विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस समझौते की आलोचना करते हुए इसे न तो स्वतंत्र और न ही निष्पक्ष बताया. न्यूजीलैंड फर्स्ट (एनजेडएफ) पार्टी के नेता पीटर्स ने आगे कहा कि उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपनी पार्टी की चिंताओं से अवगत कराया था और यह भी कहा कि समझौते का विरोध करने के बावजूद वे उनके प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं.

दोनों देशों को फायदा
पीएम मोदी और लक्सन के बीच हुई बातचीत के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की गई. दोनों नेताओं ने कहा कि इस समझौते से अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकता है और भारत में अगले 15 सालों में 20 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है. इस समझौते के लिए बातचीत मार्च में शुरू हुई थी. घोषणा के समय मोदी और लक्सन ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है.

न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता ने जताया विरोध
इस समझौते को लेकर न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता पीटर्स ने एक्स पर लिखा, "न्यूजीलैंड फर्स्ट ने अपने गठबंधन सहयोगी से अपील की थी कि वो भारत के साथ निम्न गुणवत्ता वाले समझौते को जल्दबाजी में अंतिम रूप न दें." उन्होंने आरोप लगाया कि गुणवत्ता के बजाय गति को प्राथमिकता दी गई. पीटर्स ने कहा कि नेशनल पार्टी ने न्यूजीलैंड और भारतीयों दोनों के लिए फायदेमंद निष्पक्ष समझौता करने के लिए मेहनत करने के बजाय एक घटिया समझौता करना बेहतर समझा.

पीटर्स के लिए विवाद का मुख्य कारण डेयरी उद्योग के साथ किया गया व्यवहार है. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने भारत के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोल दिया है, लेकिन इसके बदले में प्रमुख डेयरी उत्पादों के भारतीय इंपोर्ट पर टैरिफ में कमी नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें

अगले 5 सालों में देश के प्रमुख शहरों में ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करेगा भारतीय रेलवे, जानिए क्या है प्लान

Published at : 27 Dec 2025 09:49 AM (IST)
Tags :
FTA NEW ZEALAND Christopher Luxon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
टेलीविजन
'अकेले ही अपनी लड़ाईयां..' टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan Birthday: सलमान खान ने धूमधाम से मनाया 60वां बर्थडे, ये बड़ी हस्तियां हुईं शामिल | ABP
Rajasthan के बाद अब UP में खाप का नया फरमान, बच्चों को मोबाइल दिया तो होगी सख्त कार्रवाई
Cold Wave: उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी | Weather | IMD Alert | Breaking
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | Unnao Case | Bangladesh | SIR | UP | Salman Khan Birthday |Pollution
Salman Khan Birthday: 60 साल के हुए 'सुल्तान', बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का मेला | Bollywood
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
जेलेंस्की-ट्रंप की मुलाकात से पहले बढ़ा तनाव! कीव में जोरदार धमाकों से दहशत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
वाह Taj नहीं कहां है ताज बोलिए! घने कोहरे में ताजमहल हुआ गायब, सैलानी नहीं कर पा रहे दीदार
टेलीविजन
'अकेले ही अपनी लड़ाईयां..' टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
टूटे रिश्ते का दर्द नहीं भूला पाईं 'अंगूरी भाभी', अब दूसरी शादी के पीछे पड़ा परिवार
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
महाराष्ट्र
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
मुंबई पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की हटाई सिक्योरिटी, हंसल मेहता की सुरक्षा भी ली वापस
जनरल नॉलेज
सपने में चिल्लाने पर भी क्यों नहीं निकलती है आवाज, क्या है इसके पीछे का साइंस
सपने में चिल्लाने पर भी क्यों नहीं निकलती है आवाज, क्या है इसके पीछे का साइंस
नौकरी
पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
पंजाब में नौकरी पाने का मौका, राज्य में निकली बंपर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget