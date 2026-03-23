न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक फायर ट्रक और एयर कनाडा एक्सप्रेस विमान की टक्कर हो गई. हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बार-बार 'स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप' चिल्लाते हुए ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश कर रहा था. इस घटना का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हादसे से पहले कंट्रोलर की चेतावनी

वायरल ऑडियो में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ट्रक ड्राइवर को रनवे पार करने की इजाजत देता सुनाई देता है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह घबराकर लगातार 'स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप' चिल्लाने लगता है. माना जा रहा है कि इसके तुरंत बाद ही टक्कर हो गई.

विमान और ट्रक की टक्कर कैसे हुई

रिपोर्ट के मुताबिक, फायर ट्रक रनवे पार कर एक दूसरे विमान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान मॉन्ट्रियल से आ रहा CRJ-900 विमान रनवे 4 पर उतरते समय ट्रक से टकरा गया. यह विमान जैज एविएशन द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था.

🚨#UPDATE: Listen as you can hear panic as air traffic controllers try to divert everyone away from LaGuardia after a jet had collided with a fire truck numerous injuries and now Fatalities are being reported pic.twitter.com/sU7OjwB2ol — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

विमान में कितने लोग थे विमान में 76 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे. हादसे में पायलट और को-पायलट को गंभीर चोटें आईं, जबकि ट्रक में मौजूद एक अधिकारी और एक सिपाही के हाथ-पैर टूट गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

क्यों रनवे पर आया था फायर ट्रक?

जानकारी के अनुसार, यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विमान में अजीब गंध की शिकायत के बाद इमरजेंसी घोषित की गई थी. उसी के लिए फायर ट्रक को बुलाया गया था और वह उसी विमान की ओर जा रहा था.

कितनी तेज थी टक्कर

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के अनुसार, विमान करीब 39 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक से टकराया. हादसा रात करीब 11:38 बजे हुआ. हादसे के बाद अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी Federal Aviation Administration (FAA) ने एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया. अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक जाम, फ्लाइट कैंसिल और रास्तों में बदलाव के लिए तैयार रहने को कहा.

पहले से खराब था मौसम

रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे से पहले भी खराब मौसम के कारण एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित थीं. इस घटना के बाद स्थिति और बिगड़ गई और कई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.