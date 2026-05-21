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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेनी ड्रोन ने 800 KM दूर रूस के तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना, जेलेंस्की बोले- ‘हम लगातार आगे बढ़ रहे...’

यूक्रेनी ड्रोन ने 800 KM दूर रूस के तेल रिफाइनरी को बनाया निशाना, जेलेंस्की बोले- ‘हम लगातार आगे बढ़ रहे...’

Drone Attack in Russia: यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी तेल रिफाइनिंग के खिलाफ यूक्रेन ने एक और लंबी दूरी की कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 May 2026 10:53 PM (IST)
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  • यह मई माह में यूक्रेन का 11वां तेल रिफाइनरी निशाना था।

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार से ज्यादा समय से जारी संघर्ष में गुरुवार (21 मई, 2026) को एक नया घटनाक्रम सामने आया है, जहां यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से रूस में एक बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने लंबी दूरी की कार्रवाई करते हुए रूस के समारा इलाके में स्थित रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली सिजरान तेल रिफाइनरी पर हमला किया है.

जेलेंस्की ने X प्लेटफॉर्म पर क्या कहा?

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार (21 मई, 2026) को एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, ‘रूस की तेल रिफाइनिंग के खिलाफ यूक्रेन ने एक और लंबी दूरी की कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. इस बार यूक्रेनी ड्रोन का निशाना सिजराल ऑयल रिफाइनरी था, जो हमारी सीमा से 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है.’

उन्होंने यूक्रेनी सेना को धन्यवाद करते हुए कहा, ‘मैं मानव रहित प्रणाली बलों (Unmanned Systems Forces) और स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्सेज के योद्धाओं को उनकी सटीकता के लिए धन्यवाद देता हूं. यूक्रेन की जय!’ जेलेंस्की ने अपने X पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें आग और आसमान में धुआं उठता दिखाई दे रहा है.

यूक्रेनी ड्रोन हमले में दो लोगों की हुई मौत

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय गवर्नर ने कहा कि समारा इलाके के सिजरान शहर पर हुए ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस हमले में किसी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है या नहीं.

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेज ने कहा कि इस हमले से रिफाइनरी में बड़ी आग लग गई. इस रिफाइनरी की सालाना प्रोसेसिंग क्षमता करीब 70 लाख से 89 लाख टन कच्चे तेल की है. यूक्रेनी ड्रोन बलों के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने कहा कि मई महीने के दौरान यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाई गई यह रूस की 11वीं तेल रिफाइनरी थी.

यह भी पढ़ेंः 'बेहद खफा हैं नेतन्याहू', ईरान को लेकर भिड़ गए ट्रंप और इजरायली पीएम, अमेरिकी मीडिया का दावा

Published at : 21 May 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Drone Attack Volodymyr Zelenskyy Russia Ukraine War RUSSIA
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