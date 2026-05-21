Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह मई माह में यूक्रेन का 11वां तेल रिफाइनरी निशाना था।

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार से ज्यादा समय से जारी संघर्ष में गुरुवार (21 मई, 2026) को एक नया घटनाक्रम सामने आया है, जहां यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर से रूस में एक बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेनी ड्रोन ने लंबी दूरी की कार्रवाई करते हुए रूस के समारा इलाके में स्थित रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली सिजरान तेल रिफाइनरी पर हमला किया है.

जेलेंस्की ने X प्लेटफॉर्म पर क्या कहा?

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार (21 मई, 2026) को एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, ‘रूस की तेल रिफाइनिंग के खिलाफ यूक्रेन ने एक और लंबी दूरी की कार्रवाई को अंजाम दिया है और इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं. इस बार यूक्रेनी ड्रोन का निशाना सिजराल ऑयल रिफाइनरी था, जो हमारी सीमा से 800 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है.’

Another Ukrainian long-range sanction against Russian oil refining – and we are continuing this line of action. This time around, it was the Syzran oil refinery – more than 800 kilometers away from our border. I thank the warriors of the Unmanned Systems Forces and the Special… pic.twitter.com/agLuhwrvQS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

उन्होंने यूक्रेनी सेना को धन्यवाद करते हुए कहा, ‘मैं मानव रहित प्रणाली बलों (Unmanned Systems Forces) और स्पेशल ऑपरेशन्स फोर्सेज के योद्धाओं को उनकी सटीकता के लिए धन्यवाद देता हूं. यूक्रेन की जय!’ जेलेंस्की ने अपने X पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें आग और आसमान में धुआं उठता दिखाई दे रहा है.

यूक्रेनी ड्रोन हमले में दो लोगों की हुई मौत

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय गवर्नर ने कहा कि समारा इलाके के सिजरान शहर पर हुए ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस हमले में किसी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है या नहीं.

रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेज ने कहा कि इस हमले से रिफाइनरी में बड़ी आग लग गई. इस रिफाइनरी की सालाना प्रोसेसिंग क्षमता करीब 70 लाख से 89 लाख टन कच्चे तेल की है. यूक्रेनी ड्रोन बलों के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने कहा कि मई महीने के दौरान यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाई गई यह रूस की 11वीं तेल रिफाइनरी थी.

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