Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में आई बाढ़ का कौन जिम्मेदार? चीन ने किया चौंकाने वाला दावा

नेपाल में आई बाढ़ का कौन जिम्मेदार? चीन ने किया चौंकाने वाला दावा

एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेपाल में आई बाढ़ की वजह भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का ऊंचाई से गिरना है. मगर चीन ने इसे लेकर चौंकाने वाला दावा किया है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 27 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई भीषण बाढ़ से तबाही मच गई है. इस जल प्रलय से हजारों लोग लापता हो गए हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेपाल में आई अचानक बाढ़ का कारण भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूटना है. चीन ने बाढ़ को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है.  चीन ने ग्लेशियर के टूटने के लिए नेपाल की तरफ भूकंप को जिम्मेदार ठहराया है. नेपाल में चीनी राजदूत महामहिम श्री झांग माओमिंग ने रसुवा में आई भीषण बाढ़ पर बात की.

कैसे आई बाढ़
चीनी राजदूत महामहिम श्री झांग माओमिंग ने नेपाल के चैनल से बात की. उन्होंने कहा कि ''सबसे पहले, मैं यह रेखांकित करना चाहूंगा कि चीनी पक्ष इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा से बहुत दुखी है. हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और शोक संतप्त परिवारों के साथ-साथ नेपाल सरकार और जनता के प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति है. इस कठिन समय में हम नेपाल के साथ मजबूती से खड़े हैं. चीन घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगा और हर संभव सहायता और मदद प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास करेगा. हम नेपाली पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपदा से निपटने में एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं. मुझे यकीन है कि हाथ मिलाकर हम कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे और अपने सुंदर घरों का पुनर्निर्माण करेंगे.

वर्तमान में उपलब्ध प्रारंभिक जानकारी के आधार पर, आज सुबह नेपाली पक्ष में एक भूकंप आया, जिससे बर्फ का हिमस्खलन हुआ और उसके बाद भूस्खलन हुआ, जिससे ग्यिरोंग-रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र के नेपाली और चीनी दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण हताहत हुए और लोग लापता हो गए.

अमेरिकी सर्वे में कही ये बात
चीन जहां भूकंप को बाढ़ की वजह बता रहा है वहीं अमेरिकी सर्वे में खुलासा हुआ है कि ग्लेशियर के निचले हिस्से के टूटने से ऐसा हुआ है. लैंगटांग लिरुंग पर्वत के उत्तर मुख पर लगभग 5200 मीटर ऊंचाई पर ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूटकर लगभग 1200 मीटर नीचे घाटी में गिरा. ये मलबा लेंडे खोला नदी को अवरुद्ध कर गया, जिससे अस्थायी बांध बना. बांध टूटने से पानी, कीचड़, चट्टानों और मलबे की विशाल लहर नीचे की ओर दौड़ पड़ी. लेन्दे खोला तिब्बत से निकलने वाली एक सहायक नदी है, जो नेपाल-चीन सीमा के पास रसुवागढ़ी और तिमुरे के आसपास भोटेकोशी नदी में मिलती है. ग्लेशियर के ढहने या आइस-रॉक एवलांच से बड़ी मात्रा में बर्फ, चट्टान और मलबा इसी लेन्दे खोला में गिरा. इससे नदी में अचानक तेज बहाव पैदा हुआ.

ये भी पढ़ें: 'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
नेपाल CHINA Nepal Flash Flood
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में आई बाढ़ का कौन जिम्मेदार? चीन ने किया चौंकाने वाला दावा
नेपाल में आई बाढ़ का कौन जिम्मेदार? चीन ने किया चौंकाने वाला दावा
विश्व
नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'पूरा बाजार बह गया, लाशें आ रही थीं'
नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
विश्व
भूकंप नहीं, ग्लेशियर का टुकड़ा 1200 मीटर नीचे गिरा और...नेपाल बाढ़ की कहानी
भूकंप नहीं, ग्लेशियर का टुकड़ा 1200 मीटर नीचे गिरा और...नेपाल बाढ़ की कहानी
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल जलप्रलय! 165 शव मिले, 300 भारतीय मिसिंग, इंडिया ने फिर भेजी मदद
Live: नेपाल जलप्रलय! 165 शव मिले, 300 भारतीय मिसिंग, इंडिया ने फिर भेजी मदद
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया
योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया
विश्व
नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'पूरा बाजार बह गया, लाशें आ रही थीं'
नेपाल बाढ़: तबाही की जुबानी, 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
विश्व
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'PM मोदी हम आपके...'
नेपाल में जलप्रलय, भारत से पहुंची मदद तो बालेन शाह बोले- 'थैंक्यू PM मोदी'
क्रिकेट
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
सोनल दिनुषा ने फिर रचा इतिहास, वो कर दिखाया जो 67 साल में कोई नहीं कर पाया
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
रूस के पास तेल खत्म! पुतिन ने तुरंत दोस्त 'भारत' को किया याद, इंडिया भेजेगा पेट्रोल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
मायावती ने की योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ, कहा- समय से पूरा हो तो...
Home Tips
Matchbox Storage Tips: मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
मानसून में माचिस की डिब्बी को रखें सुरक्षित, अपनाएं ये आसान हैक्स
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget