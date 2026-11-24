एक बार फिर ईरान अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाने और कलाकारों की आवाज दबाने को लेकर चर्चा में आ गया है. ईरान में गायिका परस्तू अहमदी और उनकी टीम के चार सदस्यों को 74-74 कोड़े मारने की सजा दी गई है. उनका अपराध था बिना हिजाब पहने संगीत कार्यक्रम करना और उसका वीडियो ऑनलाइन प्रसारित करना. दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड किए गए इस कार्यक्रम को लाखों लोगों ने देखा था. सवाल है कि एक गाना गाने पर इतनी कठोर सजा क्यों दी गई और ईरान में महिलाओं की आजादी पर धार्मिक कानूनों का नियंत्रण कैसे काम करता है?

ईरान में एक महिला गायिका को संगीत कार्यक्रम करने की कीमत अपने शरीर पर कोड़े खाकर चुकानी पड़ी है. 29 वर्षीय गायिका परस्तू अहमदी और उनकी टीम के चार सदस्यों को 23 नवंबर 2026 को 74-74 कोड़े मारे गए. यह जानकारी उनके वकील मुस्तफा नीली के हवाले से ईरानी समाचार वेबसाइट एम्तेदाद ने दी. रॉयटर्स और अल जजीरा ने भी इस खबर की पुष्टि की है.

यह मामला सिर्फ एक गायिका की सजा तक सीमित नहीं है. इसके पीछे ईरान में महिलाओं के पहनावे, सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका, संगीत पर नियंत्रण और धार्मिक सत्ता की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े कई सवाल हैं.

आखिर क्या था परस्तू अहमदी का अपराध?

इस मामले की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी. परस्तू अहमदी ने ईरान के क़ोम प्रांत में स्थित ऐतिहासिक दैर-ए-गचीन कारवांसराय में एक संगीत कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था. इस कार्यक्रम में कोई दर्शक मौजूद नहीं था. अहमदी ने काले कपड़े पहने पुरुष संगीतकारों के साथ गाना गाया. उन्होंने सिर पर हिजाब नहीं पहना था और बिना आस्तीन वाली लंबी पोशाक पहनी थी.

इस कार्यक्रम को उन्होंने 'इमैजिनरी कॉन्सर्ट' यानी काल्पनिक संगीत कार्यक्रम कहा. इसका वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ और कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच गया. रिपोर्टों के मुताबिक इसे लगभग 30 लाख बार देखा गया.

ईरान के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को देश के कानूनी और सांस्कृतिक नियमों का उल्लंघन माना. अहमदी और उनकी टीम के खिलाफ सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचाने और ऑनलाइन अश्लील और अनैतिक सामग्री तैयार करने और प्रसारित करने के आरोप लगाए गए.

जून 2026 में क़ोम की एक आपराधिक अदालत ने अहमदी और उनकी टीम के आठ अन्य सदस्यों को 74 कोड़े मारने, दो साल तक कलात्मक गतिविधियों पर रोक और दो साल तक देश छोड़ने पर प्रतिबंध की सजा सुनाई. सितंबर में अपील अदालत ने सजा बरकरार रखी. इसके बाद 23 नवंबर को अहमदी और चार अन्य लोगों को सजा दी गई. बाकी चार लोगों के खिलाफ सजा लागू होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है.

ईरान में महिलाओं के गाने पर पाबंदी क्यों है?

ईरान में महिलाओं के सार्वजनिक जीवन पर धार्मिक और कानूनी नियंत्रण की जड़ें 1979 की इस्लामी क्रांति से जुड़ी हैं. इस क्रांति के बाद देश में राजशाही खत्म हुई और अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई.

नई राजनीतिक व्यवस्था में इस्लामी धार्मिक व्याख्याओं को कानून और शासन का आधार बनाया गया. महिलाओं के पहनावे, सार्वजनिक व्यवहार और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी इसी व्यवस्था के तहत नियंत्रित किया जाने लगा.

ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है. इसके अलावा महिलाओं के अकेले सार्वजनिक रूप से गाने, विशेषकर पुरुषों की मौजूदगी वाले मिश्रित दर्शक समूह के सामने प्रस्तुति देने पर भी पाबंदियां हैं.

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि इस्लाम की सभी धार्मिक परंपराओं में संगीत को लेकर एक जैसी व्याख्या नहीं है. ईरान की मौजूदा कानूनी व्यवस्था और वहां के धार्मिक-सामाजिक नियम महिलाओं के सार्वजनिक गायन को सीमित करते हैं.

अहमदी के मामले में खास बात यह थी कि उनके कार्यक्रम में दर्शक मौजूद नहीं थे. इसके बावजूद वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित करना अधिकारियों की नजर में अपराध बन गया.

74 कोड़े मारने का कानून क्या है?

ईरान की इस्लामिक पीनल कोड यानी इस्लामी दंड संहिता की धारा 638 सार्वजनिक नैतिकता और धार्मिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है.

इस धारा के तहत सार्वजनिक रूप से ऐसे काम करने पर जिन्हें पापपूर्ण या सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ माना जाता है, 10 दिन से दो महीने तक की जेल या अधिकतम 74 कोड़े मारने की सजा दी जा सकती है.

इसी धारा के एक प्रावधान में सार्वजनिक जगहों पर इस्लामी हिजाब के बिना दिखाई देने वाली महिलाओं के लिए भी सजा का उल्लेख है.

परस्तू अहमदी के मामले में अदालत ने सिर्फ हिजाब न पहनने का आरोप नहीं लगाया, बल्कि उनके ऑनलाइन कार्यक्रम को अश्लील और अनैतिक सामग्री के प्रसार और सार्वजनिक शालीनता के उल्लंघन से जोड़कर सजा दी.

यही वजह है कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के दुरुपयोग पर बहस का विषय बन गया है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों ने सवाल उठाया है कि संगीत प्रस्तुति को अश्लील सामग्री मानने का कानूनी आधार क्या है.

महसा अमीनी की मौत के बाद क्यों बढ़ा महिलाओं का विरोध?

सितंबर 2022 में ईरान में हिजाब कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसकी वजह 22 वर्षीय कुर्द-ईरानी महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत थी.

महसा को तेहरान की मोरैलिटी पुलिस ने कथित तौर पर ठीक से हिजाब नहीं पहनने के आरोप में हिरासत में लिया था. हिरासत में उनकी मौत के बाद देशभर में प्रदर्शन शुरू हो गए. महिलाओं ने अपने हिजाब जलाए, बाल काटे और सड़कों पर उतरकर अनिवार्य हिजाब कानून के खिलाफ आवाज उठाई.

'वुमन, लाइफ, फ्रीडम' यानी 'महिला, जीवन, आजादी' इस आंदोलन का प्रमुख नारा बना.

इस आंदोलन ने ईरान की महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक सत्ता की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी. कई महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना हिजाब के घूमना शुरू किया. सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे.

परस्तू अहमदी भी इस दौर में विरोध से जुड़े गीत गा चुकी हैं. उनकी प्रस्तुतियों और लोक संगीत को लेकर पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से प्रतिबंध लगाए गए थे.

क्या ईरान में कलाकारों की आजादी लगातार सीमित हो रही है?

परस्तू अहमदी अकेली कलाकार नहीं हैं जिन्हें संगीत और अभिव्यक्ति के कारण कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. मार्च 2025 में ईरानी गायक मेहदी याराही को भी 74 कोड़े मारे गए थे. उन पर महिलाओं को हिजाब उतारने के लिए प्रोत्साहित करने वाले गीत से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई थी. 2024 में गायिका ज़ारा एस्माइली को भी सार्वजनिक रूप से बिना हिजाब गाने के बाद गिरफ्तार किया गया था.

इन घटनाओं से पता चलता है कि ईरान में संगीत और कला सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गए हैं. कई बार कलाकारों की प्रस्तुति धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले सार्वजनिक बयान के रूप में देखी जाती है.

अधिकारियों का तर्क है कि देश के कानून और सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखना जरूरी है. दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन कहते हैं कि किसी व्यक्ति के कपड़े, संगीत या कलात्मक अभिव्यक्ति के आधार पर शारीरिक दंड देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.

अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार संगठन क्या कहते हैं?

एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई मानवाधिकार संगठनों ने परस्तू अहमदी की सजा की आलोचना की है. उनका कहना है कि कोड़े मारना क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक दंड है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के तहत यातना और इस तरह के शारीरिक दंड पर प्रतिबंध है.

ईरान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आलोचनाओं को खारिज करता रहा है. उसका कहना है कि पश्चिमी देशों को दूसरों के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाने से पहले अपने यहां की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए.

लेकिन इस मामले में एक बुनियादी सवाल बना हुआ है, क्या किसी महिला को अपनी आवाज, अपने कपड़े और अपनी कला चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए?

ईरान में हिजाब कानून के खिलाफ महिलाओं का विरोध जारी है. दूसरी तरफ सरकार और न्यायिक संस्थाएं इन नियमों को लागू करने की बात करती रही हैं. ऐसे में परस्तू अहमदी को दी गई सजा केवल एक कानूनी फैसला नहीं, बल्कि यह भी दिखाती है कि धार्मिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संघर्ष कितना गहरा हो चुका है.

एक संगीत कार्यक्रम में न दर्शक थे, न कोई राजनीतिक भाषण. वहां सिर्फ एक महिला अपनी आवाज में गाना गा रही थी. लेकिन उस आवाज को कानून और नैतिकता के उल्लंघन के रूप में देखा गया. सवाल यह है कि जिस व्यवस्था को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए एक गायिका की आवाज से भी डर लगता है, वहां कला और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जगह कितनी बचती है?