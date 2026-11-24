इजयरायल ईरान के खिलाफ सैन्य हमले का संकेत दे रहा है. पूर्व मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने खुलेआम धमकी दी है कि वह ईरान के शासन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे. उन्होंने साफ कहा कि हम ईरानी शासन को गिराने के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं कर सकते. इसके लिए हमें भले ही दोबारा युद्ध छेड़ना पड़े.

मोसाद के पूर्व निदेशक डेविड बार्निया ने सोमवार (23 नवंबर 2026) को यरूशलेम में ELNET सम्मेलन को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि इजयरायल को ईरान के खिलाफ एक और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि तेहरान के साथ राजनयिक समझौता कभी नहीं होगा. उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है कि वह जल्द से जल्द परमाणु हथियार तैयार कर ले. हालांकि, हमें इसके लिए ईरान के मौजूदा शासन को गिराना ही खतरे को स्थायी रूप से खत्म करने का एकमात्र तरीका है.

पूर्व निदेशक डेविड बार्निया का बयान

पूर्व निदेशक डेविड बार्निया ने कहा कि हमें ईरानी शासन को खत्म करने के लिए तेजी के साथ काम करने की जरूरत है. अगर इसके लिए दोबारा से जंग करना पड़े तो हमें ये करना चाहिए.

बार्निया ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो वह इजरायल के अलावा यूरोपीय देशों को भी धमकी देना शुरू कर देगा. बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमला करने के लिए दबाव डाल रहे हैं.

हालांकि, इसको लेकर ट्रंप ने साफ तौर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. 19 नवंबर को एक्सियोस को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरान पर किसी भी फैसले में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं. उन्होंने संकेत दिया कि वह नए साल की शुरुआत के बाद नए हमलों की संभावना पर फिर से विचार करेंगे.

दूसरी तरफ इजरायल में चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है. इसके लिए पूर्व सैन्य अधिकारी ईसेनकोट सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं. हालांकि, उन्होंने युद्ध को लेकर कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी स्थिति तैयार हो रही है, जिसके आधार पर ईरान पर हमला किया जाए.