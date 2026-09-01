Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में बाढ़ का फिर अलर्ट, मरने वालों की संख्या 1000 के करीब पहुंची

नेपाल में बाढ़ का फिर अलर्ट, मरने वालों की संख्या 1000 के करीब पहुंची

नेपाल में मरने वालों की संख्या एक हजार के करीब पहुंच गई है. देश में एक बार फिर से बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 1000 के करीब पहुंच गई है. नेपाल के गृहमंत्रालय ने मंगलवार (1 सितंबर) को बाढ़ से जुड़े नए आंकड़े शेयर किए. मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या 987 हो गई है. जबकि अभी तक 3716 लोग लापता हैं. नेपाल के साथ-साथ भारत की रेस्क्यू टीम भी लगातार काम पर जुटी है. इस बीच नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि हमारा देश दुनिया के पापों की कीमत चुका रहा है.

बाढ़ की वजह से अभी तक 987 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि अभी तक 11,814 लोगों को सुरक्षित रूप से बचाया जा चुका है. घायलों की संख्या 279 तक पहुंच गई है. वहीं 3916 लोग अभी भी लापता हैं. नेपाल ने रेस्क्यू अभियान में 21,011 सुरक्षाकर्मियों को लगाया है. इसमें नेपाल पुलिस के 7912 लोग शामिल हैं.

दुनिया के पापों की कीमत चुका रहा नेपाल - शिशिर खनाल

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि यह सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि एक हिमालयन सुनामी थी. उनका कहना है कि नेपाल दुनिया के पाप की कीमत चुका रहा है. उन्होंने कहा, 'नेपाल इस विनाशकारी हिमालयन सुनामी के लिए कानूनी जलवायु मुआवजे की मांग क्यों कर रहा है, जिसे उसने खुद नहीं पैदा किया.'

बाढ़ को क्यों कहा जा रहा हिमालयन सुनामी

उन्होंने कहा, 'यह कोई सामान्य बाढ़ नहीं थी. लहरों की ऊंचाई 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई और गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई. यह बवंडर जैसी गति वाला आपदा था, जिसे कई लोग सही मायने में हिमालयन सुनामी कह रहे हैं. यह आपदा का ऐसा पैमाना है जो नेपाल की जीवित स्मृति से पूरी तरह बाहर है. नेपाल के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग नगण्य हैं. फिर भी हम उस वैश्विक संकट की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं.'

यह भी पढ़ें : शहबाज के सामने आतंकवाद पर बरसे PM मोदी, 'टेरर फंडिंग को खत्म करना होगा'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 12:16 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Floods Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बाढ़ का फिर अलर्ट, मरने वालों की संख्या 1000 के करीब पहुंची
नेपाल में बाढ़ का फिर अलर्ट, मरने वालों की संख्या 1000 के करीब पहुंची
विश्व
शहबाज के सामने आतंकवाद पर बरसे PM मोदी, 'टेरर फंडिंग को खत्म करना होगा'
शहबाज के सामने आतंकवाद पर बरसे PM मोदी, 'टेरर फंडिंग को खत्म करना होगा'
विश्व
शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी... ऐसे गर्मजोशी से मिले दिग्गज
शी जिनपिंग, पुतिन और पीएम मोदी... ऐसे गर्मजोशी से मिले दिग्गज
विश्व
ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, आर्मी सेक्रेटरी ने दिया इस्तीफा
ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, आर्मी सेक्रेटरी ने दिया इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest Case LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
पंजाब
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
Home Tips
White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget