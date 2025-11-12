Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बुधवार (12 नवंबर, 2025) को कनाडा के ओंटारियो में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक (G7-FMM) के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार (10 नवंबर, 2025) को दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए कार धमाके में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की. इसके साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ की प्रार्थना की.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट में मारे जाने वाले लोगों के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री के शोक संदेश की सराहना की. उन्होंने इस संबंध में एक पोस्ट भी शेयर किया है.

Good to meet @SecRubio this morning at #G7 FMM.



Appreciate his condolences on the loss of lives in the blast in Delhi.



Discussed our bilateral ties, focusing on trade and supply chains. Exchanged views on the Ukraine conflict, the Middle East/West Asia situation and… pic.twitter.com/W4ps4E7D4L — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 12, 2025

एस. जयशंकर ने बुधवार (12 नवंबर, 2025) को रात करीब 8 बजे (भारतीय समयानुसार) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए पोस्ट में कहा, ''आज सुबह G7 विदेश मंत्रियों की बैठक (FMM) के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलकर अच्छा लगा. दिल्ली में हुए विस्फोट में जान गंवाने वालों के प्रति उनके शोक संदेश की मैं सराहना करता हूं.''

उन्होंने आगे कहा, ''इस दौरान हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा की. इसमें विशेष रूप से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया. इसके साथ ही यूक्रेन संघर्ष, मध्य पूर्व, पश्चिम एशिया की स्थिति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया.''

भारत सरकार ने माना आतंकी हमला, विस्फोट में गई 12 लोगों की जान

दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर, 2025) को लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ट्रैफिक सिग्नल में खड़ी कार में बड़ा विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, साथ ही 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है. वहीं, भारत सरकार ने लाल किले के बाहर हुए कार धमाके को बुधवार (12 नवंबर, 2025) को आतंकवादी हमला माना है. सरकार ने कहा है कि इस आतंकी षड्यंत्र को रचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

