गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआतंकी मसूद अजहर का पाकिस्तान ने निकाला 'वारंट', सिर पर रखा लाखों का इनाम

आतंकी मसूद अजहर का पाकिस्तान ने निकाला 'वारंट', सिर पर रखा लाखों का इनाम

पाकिस्तान ने आतंकी मसूद अज़हर पर 70 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है. अगले महीने अक्टूबर में होने वाली FATF की प्लीनरी से पहले पाकिस्तान ने दिखावटी कार्रवाई की है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 14 Sep 2026 12:41 PM (IST)
Preferred Sources

आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर पर 70 लाख रुपये के इनाम का ऐलान किया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी FIA की मोस्ट वांटेड आतंकियों की रेड बुक में जैश सरगना पर इनाम का ऐलान किया गया है. ये दिखावा ऐसे समय में पाकिस्तान ने किया है जब अक्टूबर में पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक होने वाली है.

पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने और मसूद पर कार्रवाई ना करने के लिए साल 2021 में दुनिया को बरगलाना शुरू किया था. पाकिस्तान का दावा है कि मसूद अजहर पाकिस्तान से गायब हो गया है और अफगानिस्तान में है.

पहले भी कर चुका है इनाम का ऐलान

पिछले 6 महीने से भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियों की टेक्निकल एनालिसिस में सामने आ रहा है कि मसूद अज़हर पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत के नवाबशाह शहर में छुपा हुआ है.


आतंकी मसूद अजहर का पाकिस्तान ने निकाला 'वारंट', सिर पर रखा लाखों का इनाम

2021 में FIA ने मसूद अजहर पर 50 लाख का इनाम रखा था. 5 साल के बाद दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए इस इनाम को 20 लाख और बढ़ाया गया.

लिस्ट में 19 आतंकियों के नाम 

FIA की मोस्ट वांटेड आतंकियों की नई अपडेटेड सूची में 26/11 आतंकी हमले में आतंकियों की मदद करने पैसे देने, बोट का संचालन करने वाले 19 आतंकियों के भी नाम है जिसमे 17 आतंकियों की फोटो और 26/11 में उनकी भूमिका भी जिक्र है.

हालांकि 2 आतंकियों की फोटो, लश्कर ए तैयबा के साथ उनके रिश्ते और 26/11 में उनकी पूरी भूमिका का जिक्र पाकिस्तान ने हटा दिया है और सिर्फ उनके नाम रखे हैं.


आतंकी मसूद अजहर का पाकिस्तान ने निकाला 'वारंट', सिर पर रखा लाखों का इनाम

तुर्बत के मोहम्मद ख़ान जिसने आतंकियों को मुंबई पहुंचाने के लिए अल-हुसैनी बोट दी थी उसका नाम तो FIA ने अपनी नई अपडेटेड सूची में रखा है, लेकिन तस्वीर, लश्कर के साथ संबंध और भूमिका हटा दी है.

इसी तरह पाकिस्तान के बहावलनगर के रहने वाले लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान की भी तस्वीर और लश्कर के साथ उसके संबंध को FIA ने अपनी सूची से हटाया है. 2021 की FIA की सूची में इन दोनों की फोटो और भूमिका का जिक्र था.

FIA की मौजूदा सूची में 26/11 आतंकी हमले में आतंकियों को दो बोटों अल हुसैनी और अल फ़ौज से समुद्र पार करवाने वाले लश्कर ए तैयबा के 11 आतंकियों के नाम हैं. मुल्तान के रहने वाले मुहम्मद अमजद ख़ान, बहवालपुर के शाहिद गफ़ूर, साहीवाल के मोहम्मद उस्मान, लाहौर के अतीक उर रहमान, हाफ़िज़ाबाद के रियाज़ अहमद, गुजरांवाला के मुहम्मद मुश्ताक, डेरा गाजी ख़ान के मुहम्मद नईम, कराची के अब्दुल शकूर, मुल्तान के मुहम्मद साबिर सल्फी, लोधरान के मुहम्मद उस्मान और रहीम यार ख़ान के शकील अहमद के नाम हैं.

क्या था आतंकियों का रोल?

साथ ही 6 उन आतंकियों के नाम हैं जिन्होंने 26/11 हमले में पैसों से मदद की थी. इन 6 आतंकियों में फैसलाबाद में रहने वाले लश्कर ए तैयबा के आतंकी मुहम्मद इफ़्तिख़ार अली का नाम है. इफ़्तिख़ार अली ने आतंकियों के साथ उनके अकाओं की बातचीत के लिए VOIP कनेक्शन के लिए 70 हज़ार पाकिस्तानी रुपये ख़र्च किए थे. रावलपिंडी का मोहम्मद ज़िया जिसने आतंकी हमले के लिए लश्कर को 80 हज़ार रुपये दिया था, खानेवाल का मोहम्मद अब्बास नासिर जिसने आतंकी हमले के लिए 2 लाख 53 हज़ार रुपये दिया था, कसूर के जावेद इकबाल जिसमे आतंकी हमले के लिए 1 लाख 86 हज़ार 430 रुपये दिया था, मंडी बहाउद्दीन का मुख़्तार अहमद जिसने 26/11 आतंकी हमले के लिए 2 लाख 98 हज़ार 47 रुपये दिए थे और बटग्राम के अहमद सईद जिसने 26/11 आतंकी हमले के लिये 21 लाख रुपये दिए थे.


आतंकी मसूद अजहर का पाकिस्तान ने निकाला 'वारंट', सिर पर रखा लाखों का इनाम

भारत ने दिए सबूत

पाकिस्तान की फ़ेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (FIA) के मुताबिक़ 26/11 आतंकी हमले में शामिल ये सभी 17 आतंकी 18 साल से फ़रार है. हालांकि भारतीय ख़ुफ़िया विभाग के सूत्रों के मुताबिक़ ये सभी 17 आतंकी पाकिस्तान में ही हैं और इन्हें FIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल कर पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने के लिए खानापूर्ति कर रहा है.

पांच साल में पाकिस्तान में आतंकियों की संख्या में भी 35% इजाफा. जहां FIA की 2021 की रेड बुक में पाकिस्तान में 1330 मोस्ट वांटेड आतंकी थे तो 5 साल में पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकियों की संख्या बढ़ कर 1804 हो गई.

और पढ़ें

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 14 Sep 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Masood Azhar Pakistan Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
AI की बहस में कूदे ट्रंप, लगाम की बात पर भड़के, बोले- 'बेवजह टेंशन, जो जीतेगा...'
AI की बहस में कूदे ट्रंप, लगाम की बात पर भड़के, बोले- 'बेवजह टेंशन, जो जीतेगा...'
विश्व
बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो
बीच हवा में था विमान, तूफान में फंसा, मची चीख पुकार, देखें डरावना वीडियो
विश्व
'AI इंसानों की....', सत्या नडेला ने दुनिया को दी चेतावनी, जानें क्या कहा
'AI इंसानों की....', सत्या नडेला ने दुनिया को दी चेतावनी, जानें क्या कहा
विश्व
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
‘नकवी का तमाशा...’ चोर-चोर के नारों पर भड़का पाकिस्तान, इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी
Advertisement

वीडियोज

MAYAWATI का बड़ा फैसला! ANAND KUMAR के बेटों का पत्ता साफ, भतीजी को मिलेगी कमान? ABPLIVE
BRICS SUMMIT 2026: Putin Vs Jinping, किसकी कार ज्यादा पावरफुल और खतरनाक? |ABPLIVE
Sansani: पंजाबी गाने पर बवाल...सिंगर के घर 'मौत की दस्तक'!।Gulab Sidhu House Firing
UP News: Maharajganj में हाईवे पर मौत वाली गलती का CCTV हिला देगा !
BRICS Summit 2026 | Janhit: भारत-चीन मिले...Pakistan कैसे ना जले? | Modi-Putin-Xi Jinping | Russia
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिशा सालियान की मौत मामले में CBI की एंट्री! बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR
दिशा सालियान की मौत मामले में CBI की एंट्री! बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR
हरियाणा
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर, कार सवारों ने पहले रोका, फिर गिरा दिया
इंडिया
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
BJP को बड़ा झटका, पूर्व MLA नरेंद्र बाबू कांग्रेस में शामिल, पार्टी बोली- 'उनका स्वागत'
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
अभिषेक शर्मा ने पहले T20 में तोड़े 3 बड़े रिकॉर्ड, भारतीयों में बने नंबर-1
बॉलीवुड
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला मोशन पोस्टर, दिल छू लेगी 'सिया राम' की पहली झलक
गणेश चतुर्थी पर रिलीज हुआ 'रामायण' का पहला पोस्ट, दिखी 'सिया राम' की पहली झलक
इंडिया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
BRICS सम्मेलन कितना सफल? यशवंत सिन्हा ने 3 प्वाइंट्स में समझाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
मोहम्मद शमी के भाई के खिलाफ FIR दर्ज, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
Home Tips
How To Store Cauliflower: फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली
फ्रिज में रखने पर भी मुरझा जाती है गोभी? इन तरीकों से रहेगी खिली-खिली
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget