अमेरिका में साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. देश के राष्ट्रीय साइबर निदेशक सीन केर्नक्रॉस को उनके पद से हटा दिया गया है. व्हाइट हाउस के करीबी एक सूत्र ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एएफपी को इसकी जानकारी दी. यह फैसला अमेरिका में लगातार हो रही बड़ी तकनीकी गड़बड़ियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से पैदा हो रहे खतरों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच लिया गया है.

सूत्र के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी केर्नक्रॉस को पद से हटाने के फैसले का पूरा समर्थन किया. उनका मानना था कि केर्नक्रॉस के पास इस पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए जरूरी योग्यताएं और अनुभव नहीं थे. उनकी जगह रक्षा विभाग की मौजूदा मुख्य सूचना अधिकारी किर्स्टन डेविस को कार्यवाहक राष्ट्रीय साइबर निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. सूत्र ने बताया कि डेविस के पास इस पद के लिए ज्यादा उपयुक्त योग्यता है और सीनेट से भी उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो चुकी है.

अमेरिका में लगातार हो रही तकनीकी गड़बड़ियां

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों और हफ्तों के दौरान कई बड़ी तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई हैं. इनकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. इन गड़बड़ियों का असर हवाई और अन्य यात्रा सेवाओं, संचार व्यवस्था और ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी सेवाओं पर पड़ा. इतना ही नहीं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) के एक बेहद गोपनीय आंतरिक संचार नेटवर्क पर भी इनका असर देखने को मिला.

लगातार सामने आ रही इन तकनीकी समस्याओं के साथ एआई से जुड़े साइबर खतरों ने भी अमेरिकी प्रशासन की चिंता बढ़ाई है. ऐसे में साइबर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले शीर्ष अधिकारी को हटाने का फैसला काफी अहम माना जा रहा है.

ट्रंप के पहले कार्यकाल में व्हाइट हाउस के करीबी रहे थे केर्नक्रॉस

राष्ट्रीय साइबर निदेशक बनने से पहले सीन केर्नक्रॉस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में कई अहम भूमिकाएं निभा चुके थे. वह ट्रंप प्रशासन के अंदरूनी कामकाज से जुड़े रहे थे. इससे पहले केर्नक्रॉस ने 2016 के अमेरिकी चुनाव के दौरान रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के तौर पर काम किया था. अब उन्हें राष्ट्रीय साइबर निदेशक के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह किर्स्टन डेविस कार्यवाहक जिम्मेदारी संभालेंगी.