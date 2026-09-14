मोहसिन नकवी की बेइज्जती पर ऋचा घोष के पिता हुए खुश 'पहलगाम ऐसी घटना है जिसे...'

क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) चेयरमैन और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी की बेइज्जती हुई है. श्रीलंका को मात देने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी से कप लेने से इनकार कर दिया.

इस फैसले पर भारतीय महिला टीम की विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष के पिता मानबेंद्र घोष ने कहा कि पहलगाम एक ऐसी घटना है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते. जिस व्यक्ति के पास अब ट्रॉफी देने का अधिकार नहीं है, उससे ट्रॉफी न लेने का फ़ैसला हमारे लिए बिल्कुल सही था.

'ट्रॉफी महत्वपूर्ण नहीं'

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "BCCI हमारा ही हिस्सा है. हम सभी उस फैसले का समर्थन करते हैं. ट्रॉफी महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने चैंपियनशिप जीती. चैंपियनशिप जीतने पर हमें अपनी ट्रॉफी तो मिल ही गई थी."

#WATCH | Siliguri, West Bengal: On Indian women's cricket refusing to accept Women's Asia Cup trophy from ACC President and Pakistan cricket chief Mohsin Naqvi, Manabendra Ghosh, father of Indian women’s team wicketkeeper-batter Richa Ghosh, says, "Pahalgam is an incident which… pic.twitter.com/29RYvrfmaa — ANI (@ANI) September 14, 2026

क्या हुआ क्रिकेट के मैदान में?

दुबई में खेले गए एशिया कप के फाइनल में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को 72 रनों से हराया. लेकिन खिलाड़ी टूर्नामेंट के बाद होने वाले प्रेजेंटेशन समारोह के लिए मैदान पर नहीं आईं.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा, "भारत आधिकारिक तौर पर (एशिया कप) चैंपियन है. ट्रॉफी मिले या न मिले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. यह BCCI का स्टैंड है (नकवी से ट्रॉफी न लेना). हम इस पर कुछ नहीं कह सकते."

बता दें कि पिछले साल भारतीय पुरुष टीम ने भी नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. तब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने बिना असली ट्रॉफी के ही मंच पर जश्न मनाया था. भारतीय टीम को अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली है. इसे ACC ऑफिस में रखा गया है.