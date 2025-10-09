भारत में कफ सिरप पीने से 22 बच्चों की मौत पर बवाल मच गया है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस मामले में सवाल किया है. उन्होंने भारतीय अथॉरिटीज से पूछा है कि जिस कफ सिरप को पीने से ऐसी घटनाएं हुई हैं, क्या उन्हें दूसरे देशों में भी भेजा गया है.

WHO ने यह सवाल ऐसे समय में उठाए हैं, जब कफ सिरप पीने को लेकर तमाम चिंताएं जाहिर की गई हैं. जांच में पता चला है कि कफ सिरप में Diethylene Glycol यानी DG अधिक पाया गया है. इसके अलावा Ethylene Glycol (EG) की भी मात्रा अधिक मिली है.

अलर्ट जारी करेगा WHO

भारतीय अथॉरिटीज की ओर से जवाब देने के बाद WHO की तरफ से ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट्स अलर्ट जारी करने को लेकर फैसला लिया जाएगा. वैश्विक संस्था की ओर से उन उत्पादों के लिए ऐसे अलर्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें कोई खामी पाई गई हो और उनके सेवन से खतरा हो.

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 22 बच्चों की मौत हो गई है और 5 की हालत गंभीर है. इसके अलावा राजस्थान के भी अलग-अलग जिलों में 3 मौतें हुई हैं. सूत्रों का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूछा है कि क्या ऐसे कफ सिरप दूसरे देशों को भी भेजे गए हैं.

ड्रग्स कंट्रोलर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा लेटर

संयुक्त राष्ट्र की ओर से ऐसा पूछना रूटीन प्रक्रिया है. इसी बीच भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है और आदेश दिया है कि किसी भी फार्मा उत्पाद को बाजार में भेजने से पहले पर्याप्त चेकिंग की जाए. एजेंसी ने कहा है कि कुछ जगहों पर निरीक्षण में कमियां पाई गई हैं.

एजेंसी की ओर से सभी उत्पादकों से कहा गया है कि हर बैच की पर्याप्त जांच की जाए और उसके बाद ही मार्केट में सेल के लिए भेजा जाए. इस मामले में फार्मा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

