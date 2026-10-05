एक्सप्लोरर
लंदन-शिकागो फ्लाइट मिनटों के अंदर 28000 नीचे आया, इमरजेंसी का अलर्ट
ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 जिस वक्त आयरलैंड के ऊपर उड़ान भर रही थी, इमरजेंसी घोषित कर दिया. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अब इसे वापस लंदन डायवर्ट किया जा रहा है.
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
‘अफगानों के जज्बे के आगे ताकतवर सेना भी नाकाम’, NATO पर रूस का हमला
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
विश्व
इमरान खान की रिहाई को लेकर PAK की सड़कों पर जनसैलाब, हजारों समर्थक मार्च में शामिल
विश्व
Explained: फ्रांस में संकट, 500 स्कूल बंद! सड़कों पर उतरे छात्र, क्या हैं उनकी मांगें?
Advertisement
Advertisement