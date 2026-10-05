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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलंदन-शिकागो फ्लाइट मिनटों के अंदर 28000 नीचे आया, इमरजेंसी का अलर्ट

लंदन-शिकागो फ्लाइट मिनटों के अंदर 28000 नीचे आया, इमरजेंसी का अलर्ट

ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 जिस वक्त आयरलैंड के ऊपर उड़ान भर रही थी, इमरजेंसी घोषित कर दिया. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अब इसे वापस लंदन डायवर्ट किया जा रहा है.    

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 05 Oct 2026 07:44 PM (IST)
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लंदन से शिकागो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 जिस वक्त आयरलैंड के ऊपर उड़ान भर रही थी, इमरजेंसी घोषित कर दिया. फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, अब इसे वापस लंदन डायवर्ट किया जा रहा है.    

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
British Airways Flight
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