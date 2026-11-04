ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: US मिड टर्म चुनाव में जीते कितने मुस्लिम उम्मीदवार, एक ने रचा इतिहास, जानिए क्या होगी चुनौती

Explained: US मिड टर्म चुनाव में जीते कितने मुस्लिम उम्मीदवार, एक ने रचा इतिहास, जानिए क्या होगी चुनौती

इस चुनाव की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर मिशिगन राज्य से आई, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील उम्मीदवार अब्दुल एल-सईद ने अमेरिकी सीनेट के कड़े मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को शिकस्त दी.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 04 Nov 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. उनकी रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है. इस चुनाव ने अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में एक नया मील का पत्थर भी स्थापित किया है. इन चुनावों में कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी राजनीति की मुख्यधारा में अब विविधता और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तेजी से अपनी जगह बना रहा है.

इस ऐतिहासिक चुनावी परिणाम के तहत अमेरिकी संसद से लेकर स्थानीय स्तर तक मुस्लिम नेताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. आइए जानते हैं कि किन मुस्लिम उम्मीदवारों ने यह बाजी मारी और अमेरिकी चुनावी इतिहास में यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
विश्व
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव

अब्दुल एल-सईद: सीनेट में रचा इतिहास

इस मध्यावधि चुनावों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर मिशिगन राज्य से आई, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील उम्मीदवार अब्दुल एल-सईद ने अमेरिकी सीनेट के कड़े मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को शिकस्त दी.

इस जीत के साथ ही अब्दुल एल-सईद अमेरिकी इतिहास में सीनेट (उच्च सदन) के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी बन गए हैं. अमेरिकी कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले प्रतिनिधि सभा में तो मुस्लिम सांसद चुने गए थे, लेकिन अमेरिका के उच्च सदन यानी सीनेट में आज तक कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया था. एल-सईद की यह जीत अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखती है.

इल्हान उमर और रशीद तालीब की शानदार वापसी

प्रतिनिधि सभा के मोर्चे पर पुराने और अनुभवी मुस्लिम नेताओं ने अपनी सीटों पर एक बार फिर मजबूत पकड़ साबित की. मिनेसोटा  से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने भारी बहुमत (62% से अधिक वोट) के साथ एक बार फिर शानदार जीत हासिल की. अपने बेबाक बयानों और प्रगतिशील नीतियों के लिए पहचानी जाने वाली इल्हान उमर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को स्पष्ट अंतर से हराया.

मिशिगन से प्रतिनिधि सभा की सदस्य रशीद तालीब ने भी अपनी सीट पर शानदार जीत दर्ज की. फलस्तीनी मूल की अमेरिकी सांसद रशीद तालीब ने अपने क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सेवाओं के विज्ञापनों और अभियानों के दम पर यह चुनाव जीता.

विविधता और समावेशिता की ओर बढ़ता अमेरिकी समाज

इन चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत केवल कुछ सीटों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि अमेरिकी मतदाता अब वैचारिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर रहे हैं.

अब्दुल एल-सईद जैसे युवा और शिक्षित नेता इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे नई पीढ़ी के मुस्लिम राजनेता केवल धार्मिक पहचान तक सीमित न रहकर अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक जैसे व्यापक मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं.

अमेरिका के मिशिगन, मिनेसोटा और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदायों की संगठित राजनीतिक भागीदारी और उनकी मजबूत होती लॉबी ने यह दिखा दिया है कि वे अब चुनाव परिणामों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

अमेरिकी राजनीति और मुस्लिम नेतृत्व के सामने चुनौतियां

भले ही इन मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. अमेरिकी राजनीति में दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी ताकतों के उभार के बीच मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को अक्सर तीखी आलोचना और वैचारिक हमलों का सामना करना पड़ता है.

मध्य पूर्व के हालात, गाजा संकट और अमेरिकी विदेश नीतियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इन नेताओं को अपने समुदाय की अपेक्षाओं और पार्टी लाइन के बीच संतुलन बनाकर चलना होता है.

सीनेट में अब्दुल एल-सईद के पहुंचने से अब विधायी चर्चाओं में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और आंतरिक नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों को एक मजबूत मंच मिलने की उम्मीद है.

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की यह जीत इस बात का प्रमाण है कि अमेरिकी लोकतंत्र लगातार विकसित हो रहा है. जहां एक तरफ देश में आर्थिक संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल एल-सईद, इल्हान उमर और रशीद तालीब जैसे नेताओं की जीत यह बताती है कि विविधता ही अमेरिकी समाज की असली ताकत है. यह परिणाम आने वाले समय में अमेरिकी नीति-निर्माण और संसद की रूपरेखा को एक नया आकार देगा.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 04 Nov 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Explainer US Election DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Midterm Election Results Live: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
LIVE: अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन की हार! कमला हैरिस ने ट्रंप का उड़ाया मजाक
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
विश्व
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
ट्रंप को एक और झटका, उनके खिलाफ बोलने वालीं इल्हान उमर ने जीता चुनाव
Advertisement

वीडियोज

Mount Everest Helicopter Crash: एवरेस्ट की गोद में मौत का मंजर | Nepal | Breaking News | ABP
Janhit with Chitra Tripathi: चारधाम में हेलीकॉप्टर सेवा क्यों जानलेवा ? | Uttarakhand Chopper Crash
Dhirendra Shastri Controversy News: राम-श्याम पर अब सियासत में भी बंटवारा! | Yogi | ABP News
Chaar Ki Chaal : बाबा बागेश्वर...अखिलेश को सता रहा डर? | Dhirendra Shastri | Akhilesh Yadav | ABP
Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
US रिजल्ट पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, 'एक अब्दुल मिशिगन जीत गया, अब UP में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
'लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है', CM योगी की सपा-कांग्रेस को दो टूक
विश्व
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
मिडटर्म में हारे ट्रंप तो कमला हैरिस ने उड़ाया मजाक, बराक ओबामा क्या बोले?
क्रिकेट
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
पहले ODI में टीम इंडिया को मिला नया टारगेट, अब जीत के लिए बनाने होंगे इतने रन
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
विश्व
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
ट्रंप की करारी हार पर ईरान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'जनता ने...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप
दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना, स्कूल में 9 साल की बच्ची की मौत से हड़कंप
एग्रीकल्चर
Amazon Rainforest: क्या अमेजन जंगल में भी होती है खेती, वहां क्या उगाते हैं किसान?
क्या अमेजन जंगल में भी होती है खेती, वहां क्या उगाते हैं किसान?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget