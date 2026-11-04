Explained: US मिड टर्म चुनाव में जीते कितने मुस्लिम उम्मीदवार, एक ने रचा इतिहास, जानिए क्या होगी चुनौती
इस चुनाव की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर मिशिगन राज्य से आई, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील उम्मीदवार अब्दुल एल-सईद ने अमेरिकी सीनेट के कड़े मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को शिकस्त दी.
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. उनकी रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई है. इस चुनाव ने अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में एक नया मील का पत्थर भी स्थापित किया है. इन चुनावों में कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अमेरिकी राजनीति की मुख्यधारा में अब विविधता और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व तेजी से अपनी जगह बना रहा है.
इस ऐतिहासिक चुनावी परिणाम के तहत अमेरिकी संसद से लेकर स्थानीय स्तर तक मुस्लिम नेताओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. आइए जानते हैं कि किन मुस्लिम उम्मीदवारों ने यह बाजी मारी और अमेरिकी चुनावी इतिहास में यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है.
अब्दुल एल-सईद: सीनेट में रचा इतिहास
इस मध्यावधि चुनावों की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर मिशिगन राज्य से आई, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील उम्मीदवार अब्दुल एल-सईद ने अमेरिकी सीनेट के कड़े मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को शिकस्त दी.
इस जीत के साथ ही अब्दुल एल-सईद अमेरिकी इतिहास में सीनेट (उच्च सदन) के लिए चुने जाने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी बन गए हैं. अमेरिकी कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले प्रतिनिधि सभा में तो मुस्लिम सांसद चुने गए थे, लेकिन अमेरिका के उच्च सदन यानी सीनेट में आज तक कोई मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया था. एल-सईद की यह जीत अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखती है.
इल्हान उमर और रशीद तालीब की शानदार वापसी
प्रतिनिधि सभा के मोर्चे पर पुराने और अनुभवी मुस्लिम नेताओं ने अपनी सीटों पर एक बार फिर मजबूत पकड़ साबित की. मिनेसोटा से डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर ने भारी बहुमत (62% से अधिक वोट) के साथ एक बार फिर शानदार जीत हासिल की. अपने बेबाक बयानों और प्रगतिशील नीतियों के लिए पहचानी जाने वाली इल्हान उमर ने अपने प्रतिद्वंद्वी को स्पष्ट अंतर से हराया.
मिशिगन से प्रतिनिधि सभा की सदस्य रशीद तालीब ने भी अपनी सीट पर शानदार जीत दर्ज की. फलस्तीनी मूल की अमेरिकी सांसद रशीद तालीब ने अपने क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों, सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य सेवाओं के विज्ञापनों और अभियानों के दम पर यह चुनाव जीता.
विविधता और समावेशिता की ओर बढ़ता अमेरिकी समाज
इन चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत केवल कुछ सीटों पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि अमेरिकी मतदाता अब वैचारिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर रहे हैं.
अब्दुल एल-सईद जैसे युवा और शिक्षित नेता इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे नई पीढ़ी के मुस्लिम राजनेता केवल धार्मिक पहचान तक सीमित न रहकर अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक जैसे व्यापक मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं.
अमेरिका के मिशिगन, मिनेसोटा और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदायों की संगठित राजनीतिक भागीदारी और उनकी मजबूत होती लॉबी ने यह दिखा दिया है कि वे अब चुनाव परिणामों को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.
अमेरिकी राजनीति और मुस्लिम नेतृत्व के सामने चुनौतियां
भले ही इन मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं. अमेरिकी राजनीति में दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी ताकतों के उभार के बीच मुस्लिम जनप्रतिनिधियों को अक्सर तीखी आलोचना और वैचारिक हमलों का सामना करना पड़ता है.
मध्य पूर्व के हालात, गाजा संकट और अमेरिकी विदेश नीतियों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इन नेताओं को अपने समुदाय की अपेक्षाओं और पार्टी लाइन के बीच संतुलन बनाकर चलना होता है.
सीनेट में अब्दुल एल-सईद के पहुंचने से अब विधायी चर्चाओं में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और आंतरिक नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों को एक मजबूत मंच मिलने की उम्मीद है.
अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में मुस्लिम उम्मीदवारों की यह जीत इस बात का प्रमाण है कि अमेरिकी लोकतंत्र लगातार विकसित हो रहा है. जहां एक तरफ देश में आर्थिक संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब्दुल एल-सईद, इल्हान उमर और रशीद तालीब जैसे नेताओं की जीत यह बताती है कि विविधता ही अमेरिकी समाज की असली ताकत है. यह परिणाम आने वाले समय में अमेरिकी नीति-निर्माण और संसद की रूपरेखा को एक नया आकार देगा.