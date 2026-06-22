आखिर क्यों 2 साल भी नहीं टिक पाई कीर स्टॉर्मर की सरकार? इन गलतियों की वजह से गंवानी पड़ी कुर्सी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआखिर क्यों 2 साल भी नहीं टिक पाई कीर स्टॉर्मर की सरकार? इन बड़ी गलतियों की वजह से गंवानी पड़ी कुर्सी

आखिर क्यों 2 साल भी नहीं टिक पाई कीर स्टॉर्मर की सरकार? इन बड़ी गलतियों की वजह से गंवानी पड़ी कुर्सी

Keir Starmer Resign: साल 2024 में भारी जीत के साथ सत्ता में आने के बाद से स्टार्मर की लेबर पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही थी. उनकी पार्टी के ही सासंद उनके खिलाफ हो गए थे.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

कीर स्टॉर्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से सोमवार (22 जून 2026) को इस्तीफे की घोषणा की. उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की समयसीमा भी तय करते हुए कहा कि नए नेता का चुनाव जुलाई के मध्य तक कर लिया जाएगा. लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे. उन्होंने नए नेता को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया. पिछले हफ्ते हुए एक अहम उपचुनाव में स्टॉर्मर के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले एंडी बर्नहैम की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री पद से हटने की पृष्ठभूमि तैयार हुई.

अपने ही नेता से नाराज थे लेबर पार्टी के सांसद

कीर स्टॉर्मर को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था और उनके पद छोड़ने की मांग उठ रही थी. हालांकि उन्होंने कहा कि वे चुनौतियों का सामना करेंगे. साल 2024 में भारी जीत के साथ सत्ता में आने के बाद से स्टार्मर की लेबर पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही थी. उनकी पार्टी के ही सासंद इससे परेशान थे और चाहते थे कि वे पद छोड़ दें ताकि पार्टी को और नुकसान न हो. लेबर पार्टी को डर था कि उनके वोटर दो अलग-अलग पार्टियों की तरफ जा रहे हैं. 

डर था कि लेबर पार्टी के लिबरल वोटर्स को ग्रीन पार्टी अपनी तरफ खींच रही थी. नाइजेल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी इमिग्रेशन विरोधी मुद्दों के दम पर लेबर पार्टी को चुनौती दे रही थी. विपक्ष स्टार्मर के कार्यकाल के काम काज को नाकामी के रूप में बताती है. आरोप है कि स्टार्मर देश की आर्थिक तरक्की और महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं को संभालने में नाकाम रहे. लोगों के रहन-सहन का स्तर सुधर नहीं रहा था और सरकार से लगातार गलतियां हो रही थीं.

कीर स्टॉर्मर की छवि को पहुंचा नुकसान

कीर स्टार्मर ने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में यूके का राजदूत नियुक्त किया, जो एक बड़ी गलती साबित हुई. मैंडेलसन का नाम विवादित अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ जुड़ा था, जिसके चलते उन्हें बाद में पद से हटाना पड़ा. इस विवाद से स्टार्मर की छवि को भारी नुकसान पहुंचा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टार्मर के इस्तीफे की संभावना को इमिग्रेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दों से जोड़कर देखा था.

लेबर पार्टी ने अभी तक कीर स्टार्मर के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं है. हालांकि इस पद के लिए दो नाम सबसे आगे चल रह रहे हैं. इनमें सबसे पहला नाम एंडी बर्नहैम है, जो  2017 से ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक विशेष चुनाव जीतकर संसद में अपनी जगह पक्की की है. अपने चुनावी अभियान में उन्होंने स्टार्मर के नेतृत्व को सीधे चुनौती दी थी. इसके अलावा पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग भी इस रेस में शामिल हैं. उन्होंने पहले ही खुलकर स्टार्मर की कार्यशैली की  आलोचना की थी.

10 साल में ब्रिटेन के 6 प्रधानमंत्रियों ने समय से पहले छोड़ा पद

ब्रिटेन में पिछले 10 सालों के दौरान स्टार्मर समय से पहले पद छोड़ने वाले छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं. स्टार्मर से पहले कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस सिर्फ डेढ़ महीने से ही कम समय तक पीएम रहीं, वहीं ऋषि सुनक ने 20 महीनों तक इस पद को संभाला. उनसे पहले थेरेसा में देश की प्रधानमंत्री बनीं, जिन्हें ब्रेक्सिट के विवादों के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी.

ये भी पढ़ें : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, जानें अब कौन होगा नया PM, सामने आया नाम

Published at : 22 Jun 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
Britain UK Keir Starmer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आखिर क्यों 2 साल भी नहीं टिक पाई कीर स्टॉर्मर की सरकार? इन बड़ी गलतियों की वजह से गंवानी पड़ी कुर्सी
आखिर क्यों 2 साल भी नहीं टिक पाई कीर स्टॉर्मर की सरकार? इन गलतियों की वजह से गंवानी पड़ी कुर्सी
विश्व
फ्रीज फंड होगा वापस, लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले..., US-तेहरान के बीच किन मुद्दों पर बनी बात, बघाई ने बताया
फ्रीज फंड होगा वापस, लेबनान में रुकेंगे इजरायली हमले..., US-ईरान के बीच किन मुद्दों पर बनी बात?
विश्व
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, जानें अब कौन होगा नया PM, सामने आया नाम
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, जानें अब कौन होगा नया PM, सामने आया नाम
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जाह्नवी-कृति के ग्लैमरस अंदाज़ ने खींचा ध्यान, कहानी हुई पीछे? (22.06.26)
UP News: जमीनी विवाद में सपा नेता की हत्या! 24 घंटे में मुठभेड़.. और दबोचा गया आरोपी! |ABPLIVE
Laxmi Niwas:😯Veer से शादी के लिए माना Radhika का परिवार, अपनों की खुशी के लिए भरी हामी #sbs
Bharat Tiwari News: भरत तिवारी एनकाउंटर की वो इनसाइड स्टोरी! जिसमें बुरे फंस गए सम्राट चौधरी?
Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपर चल रही थी कोचिंग; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
लखनऊ के अलीगंज में दुकान में लगी भीषण आग, ऊपर चल रही थी कोचिंग; CM योगी ने लिया घटना का संज्ञान
क्रिकेट
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
न विराट, न रोहित... जोफ्रा आर्चर ने इस भारतीय बल्लेबाज को बताया सबसे मुश्किल; चौंका देगा नाम
बॉलीवुड
Cocktail 2 Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर 'कॉकटेल 2' की आंधी, तीसरे दिन बना डाले 5 रिकॉर्ड्स
बॉक्स ऑफिस पर 'कॉकटेल 2' की आंधी, तीसरे दिन बना डाले 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
IRCTC New Rules: क्या आप जानते हैं Tatkal टिकट बुकिंग के नए नियम? आधार के बिना नहीं होगा अब एक भी काम
एग्रीकल्चर
Farmer Friendly Birds: उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
उल्लू से लेकर चमगादड़ तक... ये पशु-पक्षी होते हैं किसानों के दोस्त, जानें कैसे पहुंचाते हैं फायदा
फूड
Evening Tea Snacks: शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
शाम की चाय का मजा दोगुना कर देंगे ये 5 झटपट स्नैक्स, मिनटों में हो जाएंगे तैयार
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget