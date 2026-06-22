आखिर क्यों 2 साल भी नहीं टिक पाई कीर स्टॉर्मर की सरकार? इन गलतियों की वजह से गंवानी पड़ी कुर्सी

कीर स्टॉर्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से सोमवार (22 जून 2026) को इस्तीफे की घोषणा की. उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के चयन की समयसीमा भी तय करते हुए कहा कि नए नेता का चुनाव जुलाई के मध्य तक कर लिया जाएगा. लेबर पार्टी के नए नेता के चुने जाने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे. उन्होंने नए नेता को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया. पिछले हफ्ते हुए एक अहम उपचुनाव में स्टॉर्मर के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले एंडी बर्नहैम की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री पद से हटने की पृष्ठभूमि तैयार हुई.

अपने ही नेता से नाराज थे लेबर पार्टी के सांसद

कीर स्टॉर्मर को लेकर पिछले कई दिनों से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था और उनके पद छोड़ने की मांग उठ रही थी. हालांकि उन्होंने कहा कि वे चुनौतियों का सामना करेंगे. साल 2024 में भारी जीत के साथ सत्ता में आने के बाद से स्टार्मर की लेबर पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही थी. उनकी पार्टी के ही सासंद इससे परेशान थे और चाहते थे कि वे पद छोड़ दें ताकि पार्टी को और नुकसान न हो. लेबर पार्टी को डर था कि उनके वोटर दो अलग-अलग पार्टियों की तरफ जा रहे हैं.

डर था कि लेबर पार्टी के लिबरल वोटर्स को ग्रीन पार्टी अपनी तरफ खींच रही थी. नाइजेल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी इमिग्रेशन विरोधी मुद्दों के दम पर लेबर पार्टी को चुनौती दे रही थी. विपक्ष स्टार्मर के कार्यकाल के काम काज को नाकामी के रूप में बताती है. आरोप है कि स्टार्मर देश की आर्थिक तरक्की और महंगाई जैसी बुनियादी समस्याओं को संभालने में नाकाम रहे. लोगों के रहन-सहन का स्तर सुधर नहीं रहा था और सरकार से लगातार गलतियां हो रही थीं.

कीर स्टॉर्मर की छवि को पहुंचा नुकसान

कीर स्टार्मर ने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में यूके का राजदूत नियुक्त किया, जो एक बड़ी गलती साबित हुई. मैंडेलसन का नाम विवादित अपराधी जेफ्री एप्स्टीन के साथ जुड़ा था, जिसके चलते उन्हें बाद में पद से हटाना पड़ा. इस विवाद से स्टार्मर की छवि को भारी नुकसान पहुंचा. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टार्मर के इस्तीफे की संभावना को इमिग्रेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दों से जोड़कर देखा था.

लेबर पार्टी ने अभी तक कीर स्टार्मर के उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं है. हालांकि इस पद के लिए दो नाम सबसे आगे चल रह रहे हैं. इनमें सबसे पहला नाम एंडी बर्नहैम है, जो 2017 से ग्रेट मैनचेस्टर के मेयर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक विशेष चुनाव जीतकर संसद में अपनी जगह पक्की की है. अपने चुनावी अभियान में उन्होंने स्टार्मर के नेतृत्व को सीधे चुनौती दी थी. इसके अलावा पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग भी इस रेस में शामिल हैं. उन्होंने पहले ही खुलकर स्टार्मर की कार्यशैली की आलोचना की थी.

10 साल में ब्रिटेन के 6 प्रधानमंत्रियों ने समय से पहले छोड़ा पद

ब्रिटेन में पिछले 10 सालों के दौरान स्टार्मर समय से पहले पद छोड़ने वाले छठे प्रधानमंत्री बन गए हैं. स्टार्मर से पहले कंजर्वेटिव पार्टी की नेता लिज ट्रस सिर्फ डेढ़ महीने से ही कम समय तक पीएम रहीं, वहीं ऋषि सुनक ने 20 महीनों तक इस पद को संभाला. उनसे पहले थेरेसा में देश की प्रधानमंत्री बनीं, जिन्हें ब्रेक्सिट के विवादों के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी.

ये भी पढ़ें : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दिया इस्तीफा, जानें अब कौन होगा नया PM, सामने आया नाम

