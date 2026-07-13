INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वWeather News: कहीं बारिश-बाढ़ तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी, दुनिया में बदलते मौसम के पैटर्न ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

Weather News: कहीं बारिश-बाढ़ तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी, दुनिया में बदलते मौसम के पैटर्न ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

World Weather: दुनिया भर में मौसम के हालात तेजी से बदल रहे हैं. भारत में जून में सूखा और जुलाई में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले, जबकि यूरोप रिकॉर्ड गर्मी की चपेट में है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 13 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के कई हिस्सों में इस समय मौसम के बेहद असामान्य और खतरनाक बदलाव देखने को मिल रहे हैं. दुनिया के किसी हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं सूखे जैसे हालात हैं तो कहीं अचानक भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि एल-नीनो और बढ़ते वैश्विक तापमान का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है.

भारत और दक्षिण एशिया में इस साल मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ रहा. जून और जुलाई के दौरान देशभर में सामान्य से करीब 40 से 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. जून का महीना पिछले 100 वर्षों के सबसे सूखे जून महीनों में तीसरे स्थान पर रहा. मध्य भारत में बारिश की कमी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिससे कई इलाकों में भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ा.

हालांकि जुलाई में स्थिति अचानक बदल गई. मुंबई, दिल्ली और पुणे जैसे बड़े शहरों में तेज और लगातार बारिश हुई. कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कें पानी में डूब गईं और कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आईं. विशेषज्ञों के अनुसार, एल-नीनो की वजह से मानसून कमजोर पड़ा, लेकिन स्थानीय मौसम सिस्टम के कारण कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक बारिश हुई. अब पाकिस्तान की ओर से आने वाली सूखी हवाओं ने उत्तर भारत में बारिश की रफ्तार फिर धीमी कर दी है.

ये भी पढ़ें: वियतनाम बोट एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के शव लाए जाएंगे भारत, दूतावास ने क्या-क्या बताया?

यूरोप में शरीर जलाने वाली गर्मी की मार

यूरोप भी इस समय गंभीर गर्मी की मार झेल रहा है. जून 2026 यूरोप के इतिहास का सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया गया. फ्रांस की राजधानी पेरिस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली में कई पुराने रिकॉर्ड टूट गए. सबसे बड़ी चिंता यह रही कि रात के समय भी तापमान काफी ऊंचा बना रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल सकी. जुलाई में भी यूरोप को गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली है. जून के आखिर में पड़ी रिकॉर्ड गर्मी के दौरान 10,000 से अधिक अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं. यूरोमोमो (EuroMOMO) के आंकड़ों के अनुसार, इनमें 9,000 से ज्यादा मौतें 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की थीं. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार गर्म रातें और लंबे समय तक बनी रहने वाली गर्मी बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई.

दुनिया के तमाम देशों के मौसम का हाल

ब्राजील, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मौसम के अलग-अलग और चरम प्रभाव देखने को मिल रहे हैं. कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति बनी हुई है, जबकि कई जगहों पर भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इन क्षेत्रों में मौसम का असंतुलन कृषि, जल संसाधनों और आम जीवन पर असर डाल रहा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन सभी बदलावों के पीछे एल-नीनो एक बड़ी वजह है. एल-नीनो प्रशांत महासागर के पानी को सामान्य से ज्यादा गर्म कर देता है, जिसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है. इस बार एल-नीनो के बहुत मजबूत या सुपर स्तर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. इसके कारण जिन इलाकों में पहले से सूखे जैसी स्थिति है, वहां गर्मी और सूखा और बढ़ सकता है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ की घटनाएं बढ़ सकती हैं.

समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया

एक और चिंता की बात यह है कि जून 2026 में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया में बढ़ रही अतिरिक्त गर्मी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा महासागर अपने अंदर सोख रहे हैं. समुद्र का लगातार गर्म होना ग्लोबल वेदर सिस्टम को इम्पेक्ट कर रहा है और इससे भविष्य में और अधिक चरम मौसम घटनाएं देखने को मिल सकती हैं. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया अब ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां सूखा, बाढ़, हीटवेव और भारी बारिश जैसी घटनाएं पहले की तुलना में अधिक बार और अधिक गंभीर रूप में देखने को मिल सकती हैं. यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम से जुड़ी चुनौतियां अब पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं.

ये भी पढ़ें: Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 13 Jul 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Europe Heatwave El Nino WEATHER WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Weather News: कहीं बारिश-बाढ़ तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी, दुनिया में बदलते मौसम के पैटर्न ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता
कहीं बारिश-बाढ़ तो कहीं झुलसा देने वाली गर्मी, दुनिया में बदलते मौसम के पैटर्न ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
विश्व
वियतनाम बोट एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के शव लाए जाएंगे भारत, दूतावास ने क्या-क्या बताया?
वियतनाम बोट एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों के शव लाए जाएंगे भारत, दूतावास ने क्या-क्या बताया?
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

US Iran War | Crude Oil Price Hike | Hormuz तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल!
US Iran War | America Attack Iran | Trump | Black Out :ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार!
Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका ने किया तबाह? तेहरान ने जारी कर दिया बयान, जानें क्या कहा
मध्य प्रदेश
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
'नरोत्तम मिश्रा की पहचान आतंक अन्याय और अत्याचार...', दतिया उपचुनाव के बीच दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान
विश्व
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
'बच्चा-बच्चा कट मरेगा...', पाकिस्तान के खिलाफ PoK में जनसैलाब, मुजफ्फराबाद मार्च लिखेगा आजादी की नई पटकथा
स्पोर्ट्स
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
VIDEO: 'अरे बाप रे, इतना लंबा छक्का, गेंद चली गई 305 मीटर ऊंची', एंड्रीस गॉस ने खेली 94 रनों की धमाकेदार पारी
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Worldwide BO Day 3 : 'धमाल 4' का दुनियाभर में कहर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 26 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, 100 करोड़ से रह गई इंचभर दूर
'धमाल 4' का दुनियाभर में कहर, 'अल्फा' से 'पेद्दी' तक 26 फिल्मों के उड़ाए परखच्चे, जानें- कलेक्शन
इंडिया
Explained: कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजर जाएगा मानसून?
कहीं रिमझिम तो कहीं सूखा क्यों? 15 राज्यों में कुल 72% कम बारिश, क्या बिना बरसे गुजरेगा मानसून?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए SIT फिर जाएगी अयोध्या, इन लोगों से हो सकती है पूछताछ
शिक्षा
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम सीधे होगा चयन
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली वैकेंसी, बिना एग्जाम सीधे होगा चयन
ABP NEWS
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
घर के अंदर एक तेंदुआ है और लोग बाहर हैं—अब वे क्या करेंगे?
ABP NEWS
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
जब मंत्री टिकट चेकर के भेष में बस में चढ़े, तो किसी ने उन्हें नहीं पहचाना।
ABP NEWS
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
घर के अंदर तेंदुए ने डेरा जमाया, बाहर निकलने से इनकार।
ABP NEWS
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
मंत्री यात्री के तौर पर बस में सवार हुए, नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाया।
ABP NEWS
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
ससुराल में बेटी की नाक काट दी गई, उसके परिवार ने भी जवाबी कार्रवाई में ननद की नाक काट दी।
Embed widget