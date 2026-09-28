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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान को घेरने की प्लानिंग? इजरायली PM नेतन्याहू ने किया UAE का सीक्रेट दौरा

ईरान को घेरने की प्लानिंग? इजरायली PM नेतन्याहू ने किया UAE का सीक्रेट दौरा

रविवार को चुपके से यूएई के दौरे पर पहुंचे इजरायल की पीएम नेतन्याहू ने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की है. यह जानकारी इजरायली सूत्रों के हवाले से सामने आई है. दौरा 28 सितंबर को किया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 05:11 PM (IST)
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मीडिल ईस्ट में जारी तनाव और हूती विद्रोहियों से चल रहे सऊदी अरब के संघर्ष के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को चुपके से यूएई का दौरा किया है. इस दौरान उन्होंने देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है. यह जानकारी इजरायली सूत्रों के हवाले से सामने आई है. 

सीएनएन को इजरायली सूत्र ने बताया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को चुपके से संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया है. 

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सूत्रों ने सीएनएन को बताया कि एजेंडे में ईरान का मुद्दा अहम था. यह ऐसा मुद्दा है, जिसको लेकर दोनों देशों ने अपने कॉर्डिनेशन को बढ़ाया है. इसमें मौजूदा युद्ध भी शामिल है. 

इजरायल पीएम के ऑफिस ने नहीं की दौरे की पुष्टी

हालांकि, इजरायली पीएम के ऑफिस ने इस दौरे की पुष्टी नहीं की है. न्यूज चैनल ने विदेश मंत्रालय से इस मामले में संपर्क किया था. इधर, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ अब्बास कामेल 26 सितंबर 2023 को इजरायल गए थे. सिर्फ इस चेतावनी को देने के लिए कि गाजा पर धमाका करेगा.

रविवार को द वॉल ऑफ स्ट्रीट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गाजा के बारे में इजरायल को मिस्र की तरफ से कम से कम तीन चेतावनियां दी गई थीं. आखिरी चेतावनी हमले से कुछ दिन पहले नेतन्याहू को फोन कॉल पर दी गई थी. 

इजरायली PM ऑफिस ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया निराधार
हालांकि, नेतन्याहू के ऑफिस ने इस तरह की किसी भी चेतावनियों को मिलने से इनकार ही किया है. साथ ही इन मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है. साथ ही कहा है कि इसका मकसद उन्हें चुनाव में नुकसान पहुंचाना है. इधर, विरोधियों को कहना है कि इन आरोपों का इस्तेमाल जवाबदेही तय करने के लिए किया गया है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Sep 2026 04:48 PM (IST)
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