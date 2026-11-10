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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज कॉल कर प्रेशर बना रहे नेतन्याहू! रिपोर्ट में बड़ा दावा

ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को रोज कॉल कर प्रेशर बना रहे नेतन्याहू! रिपोर्ट में बड़ा दावा

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रोजाना कॉल कर ईरान पर फिर से हमले शुरू करने का प्रेशर बना रहे हैं. यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 10 Nov 2026 09:16 PM (IST)
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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोजाना कॉल कर रहे हैं. यह दावा द फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया है. बेंजामिन अभी भी ट्रंप से ईरान पर फिर से हमले शुरू करने का आग्रह कर रहे हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू रोज उन्हें फोन करते हैं. युद्ध फिर से शुरू करने का दबाव डालते हैं. जो लोग व्हाइट हाउस के अंदर और बाहर युद्ध नहीं चाहते, वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट में एक व्यक्ति के हवाले से दावा किया गया है कि क्षेत्रीय नेता उनसे कह रहे हैं कि वे तनाव न बढ़ाएं. बातचीत को प्राथमिकता दें. 

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हमले का प्रेशर बना रहे नेतन्याहू? 

इजरायल के हालात पर जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने कहा है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले की मांग करते हैं. इधर, ट्रंप पर इस बात को मानने के लिए किसी तरह का प्रेशर नहीं है. कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर नए हमले की संभावना कम है. 

ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य देश स्टेट्स क्यो यानी यथास्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं.

उन्होंने कहा है कि ईरान पर नए हमले करने के बजाय उस पर आर्थिक नाकेबंदी लगाना पसंद करेंगे. ट्रंप ने लिखा कि हम इस संघर्ष को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति देख रहे हैं. यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका के हितों की हर समय रक्षा हो.

सऊदी के अन्य देशों में चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप से ईरान के साथ फिर से युद्ध शुरू करने की पैरवी से अरब और मुस्लिम नेता चिंतित हैं. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन इन सभी ने ट्रंप को फोन किया है.

ईरान ने दे रखी सीधी चेतावनी 

इधर, ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या इजरायल की ओर से कोई नया हमला होता है, तो वे इसका कड़ा और अलग तरह की प्रतिक्रिया देंगे. इसमें भौतिक, और गैर भौतिक संपत्तियों को निशाना बनाना, हॉर्मुज से गुजरने वाली सात प्रमुख समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों का खतरा पहुंचा, क्षेत्रीय डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शामिल हो सकता है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 10 Nov 2026 09:16 PM (IST)
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