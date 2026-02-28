ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा हमला हुआ है. यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुआ, जिससे हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं. इस हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने की कोशिश की गई. यह इजरायल और अमेरिका का साझा हमला बताया जा रहा है.

सुप्रीम लीडर के ऑफिस के पास धमाका

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दफ्तर के पास शनिवार को जोरदार धमाका हुआ. एपी की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी टीवी ने भी उस इलाके में विस्फोट की पुष्टि की है. रॉयटर्स के अनुसार, खामेनेई इस समय तेहरान में नहीं हैं. एक ईरानी अधिकारी ने पुष्टि की है कि उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है.

पाश्चर इलाका: सबसे सुरक्षित जोन

तेहरान का पाश्चर इलाका शहर का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है. यहां कई बड़े सरकारी दफ्तर, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का मुख्यालय और राष्ट्रपति का दफ्तर मौजूद है. इसी इलाके के पास धमाका होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

तेहरान के अलग-अलग हिस्सों में हमले

ईरानी मीडिया के मुताबिक, IRGC के इंटेलिजेंस विभाग को भी निशाना बनाया गया है. राजधानी के बीच वाले हिस्से में भी हमलों की खबर है. फार्स न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि रिपब्लिक इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं.

इजरायल का 'प्री-एम्प्टिव अटैक'

इजरायल ने इस कार्रवाई को 'प्री-एम्प्टिव अटैक' यानी पहले से किया गया हमला बताया है. इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने पूरे देश में 'विशेष और स्थायी आपातकाल' लागू करने की घोषणा की है.

पूरे इजरायल में सायरन

हमले की खबरों के बीच इजरायल के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए. सेना ने कहा कि लोगों को सुरक्षित जगहों के पास रहने के लिए अलर्ट किया गया है. टेलीग्राम पर जारी बयान में सेना ने कहा कि यह कदम संभावित मिसाइल हमले की तैयारी के लिए उठाया गया है.

स्कूल बंद, भीड़ पर रोक

इजरायली सेना ने कहा है कि पूरे देश में सामान्य कामकाज रोका जा रहा है. स्कूल बंद रहेंगे, भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तर बंद रहेंगे.