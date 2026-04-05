इजरायल का बड़ा हमला तय! स्टील और पेट्रोकेमिकल उद्योग होंगे निशाना, जानें किस बात का है इंतजार

Israel-Iran Tension: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. इसी बीच अलजजीरा की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजरायल का अगला हवाई हमला ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगा. इसके तहत बिजली और ऊर्जा के प्लांट, वितरण नेटवर्क पर हमला करने की तैयारी की जा रही है.

यह हमला अगले कुछ दिनों में शुरू हो सकता है और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम के अनुसार किया जाएगा.

इजरायली प्रधानमंत्री का बयान

शनिवार शाम को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें इजरायल की वायु सेना द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस अभियान का दायरा बढ़कर ईरान की सामान्य बुनियादी ढांचा तक फैल गया है. इसमें ऐसे उद्योग शामिल हैं, जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि स्टील उद्योग.

ईरान के स्टील और पेट्रोकेमिकल उद्योगों पर निशाना

इजरायल का कहना है कि वर्तमान में ईरान का लगभग 70 प्रतिशत स्टील उद्योग नष्ट किया जा चुका है. इसका कारण यह बताया गया कि इन उद्योगों से बनने वाला स्टील हथियार निर्माण में इस्तेमाल हो रहा है. इसी तरह, पेट्रोकेमिकल संयंत्र और उनके उपयोग में आने वाली कुछ सामग्री भी अब निशाने पर हैं. नेतन्याहू के अनुसार, इन दोनों उद्योगों का इस्तेमाल इजरायल और पूरी दुनिया के खिलाफ ‘आतंक’ फैलाने के लिए किया जा रहा है.

ऊर्जा क्षेत्र पर हमले की तैयारी

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, इजरायल के हमले का अगला चरण ऊर्जा और बिजली के उत्पादन और वितरण नेटवर्क पर केंद्रित होगा. इसे अगले कुछ दिनों में शुरू करने की योजना है, ताकि यह अमेरिकी 48 घंटे के अल्टीमेटम के समय सीमा के अनुरूप हो.