नेतन्याहू ने मिलाया ट्रंप के सुर में सुर, ईरान को लेकर दिया ऐसा बयान, जंग और भड़केगी या रुकेगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे, नेतन्याहू का प्रण।

नेतन्याहू ने कहा, दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना नहीं हटेगी।

अमेरिका से घनिष्ठ संबंध जारी रहेंगे, इजरायल PM ने कहा।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार (18 जून, 2026) अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हूं, तब तक ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं पा सकता है.

नेतन्याहू का यह बयान ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर उनके सख्त रूख को दर्शाता है, जो कई दशकों से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं. इजरायली प्रधानमंत्री इसे अपने जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन मानते हैं, जिसे लेकर उन्होंने कई बार ईरान को स्पष्ट रूप से धमकी दी है और तो और हमले भी कर चुके हैं.

दक्षिणी लेबनान से नहीं हटेगी इजरायली सेना- नेतन्याहू

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान-अमेरिका के बीच हुए समझौते की शर्तों के बावजूद यह स्पष्ट कर दिया है कि इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान से नहीं हटाई जाएगी. उन्होंने कहा कि हम उत्तरी हिस्से में भी सुरक्षा को कायम करेंगे.

כל עוד אני ראש ממשלת ישראל - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. pic.twitter.com/aZ7vkufFTr — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 18, 2026

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने कहा, ‘दक्षिणी लेबनान में सिक्योरिटी जोन के लिए ऐसा करना जरूरी है और इजरायली सेना तब तक वहां से नहीं हटाई जाएगी, जब तक इजरायल की सुरक्षा के लिए ये जरूरी होगा.’

अमेरिका के साथ हैं हमारे करीबी संबंध- नेतन्याहू

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान इजरायली प्रधानंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ अपने करीबी संबंधों को मजबूत रखने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हुए युद्ध के दौरान अमेरिका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा.

उन्होंने कहा, ‘जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और चुनौतियां का सामना करना आगे बाकी है. इसके लिए शांति और संयम के साथ फैसले लेने होंगे और इजरायल के सुरक्षा हितों की मजबूती के साथ रक्षा करनी होगी और इसके साथ ही अमेरिकी सहयोगियों के साथ हमारे महत्वपूर्ण संबंधों को बनाए रखना भी जरूरी है, जिन्होंने इस जंग में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है.’ उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसी साझेदारी है, जिसकी हम बहुत ज्यादा सराहना करते हैं.

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