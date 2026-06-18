फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित वर्साय महल दुनियाभर में युद्ध के शांति समझौतों के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह माना जाता है. यह वही स्थान है, जहां अभी तक कई शांति समझौते हो चुके हैं, जिसमें प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1919 की वर्साय संधि, 1920 में ट्रिटी ऑफ ट्रायनॉन काफी प्रचलित है. वहीं, अब लिस्ट में साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता भी शामिल हो गया है और इत्तेफाक की बात है कि ये सभी शांति समझौते जून के महीने में ही हुए हैं.

दुनिया के कौन-कौन शांति समझौते वर्साय महल में हुए?

वर्साय महल (Palace of Versailles) के हॉल ऑफ मिरर्स (Hall of Mirrors) या गैलरी डेस ग्लेसे (Galerie des Glaces) में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद साल 1919 में 28 जून को वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) पर हस्ताक्षर किए गए थे. वर्साय महल का हॉल ऑफ मिरर्स, महल का सबसे प्रसिद्ध और भव्य हॉल है, जिसमें 357 शीशे लगे हैं.

वहीं, इसके अगले ही साल 4 जून, 1920 को वर्साय महल के ग्रैंड ट्रायनॉन महल में हंगरी के साथ ट्रिटी ऑफ ट्रायनॉन (Treaty of Trianon) पर हस्ताक्षर किए गए थे.

1871 की संधि के 107 साल बाद अमेरिका-ईरान के बीच हुई डील

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इसका ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि यह वही जगह है, जहां 18 जनवरी, 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी. फ्रांस ने जानबूझकर इसी हॉल को चुना, ताकि जर्मनी को अपमान का बदला मिले. इसके घटनाक्रम के ठीक 107 साल बाद जून के महीने में ही 17 तारीख को यानी 17 जून, 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महल के अंदर डिनर टेबल पर ईरान के साथ पिछले चार महीने से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को खत्म करने और पूर्ण शांति बहाल करने के लिए शांति समझौते पर दस्तखत किए.

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