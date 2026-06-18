हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयुद्ध के शांति समझौते के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप ने ईरान के साथ साइन की पीस डील

युद्ध के शांति समझौते के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप ने ईरान के साथ साइन की पीस डील

US-Iran Peace Deal: 1871 में हुई वर्साय की संधि के ठीक 107 साल बाद 17 जून, 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महल के अंदर डिनर टेबल पर ईरान के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए.

Written By : प्रवीण यादव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Jun 2026 09:44 PM (IST)
Preferred Sources

फ्रांस की राजधानी पेरिस से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित वर्साय महल दुनियाभर में युद्ध के शांति समझौतों के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह माना जाता है. यह वही स्थान है, जहां अभी तक कई शांति समझौते हो चुके हैं, जिसमें प्रथम विश्वयुद्ध के बाद 1919 की वर्साय संधि, 1920 में ट्रिटी ऑफ ट्रायनॉन काफी प्रचलित है. वहीं, अब लिस्ट में साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता भी शामिल हो गया है और इत्तेफाक की बात है कि ये सभी शांति समझौते जून के महीने में ही हुए हैं.

दुनिया के कौन-कौन शांति समझौते वर्साय महल में हुए?

वर्साय महल (Palace of Versailles) के हॉल ऑफ मिरर्स (Hall of Mirrors) या गैलरी डेस ग्लेसे (Galerie des Glaces) में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद साल 1919 में 28 जून को वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) पर हस्ताक्षर किए गए थे. वर्साय महल का हॉल ऑफ मिरर्स, महल का सबसे प्रसिद्ध और भव्य हॉल है, जिसमें 357 शीशे लगे हैं.

वहीं, इसके अगले ही साल 4 जून, 1920 को वर्साय महल के ग्रैंड ट्रायनॉन महल में हंगरी के साथ ट्रिटी ऑफ ट्रायनॉन (Treaty of Trianon) पर हस्ताक्षर किए गए थे.

1871 की संधि के 107 साल बाद अमेरिका-ईरान के बीच हुई डील 

इसका ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि यह वही जगह है, जहां 18 जनवरी, 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी. फ्रांस ने जानबूझकर इसी हॉल को चुना, ताकि जर्मनी को अपमान का बदला मिले. इसके घटनाक्रम के ठीक 107 साल बाद जून के महीने में ही 17 तारीख को यानी 17 जून, 2026 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महल के अंदर डिनर टेबल पर ईरान के साथ पिछले चार महीने से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को खत्म करने और पूर्ण शांति बहाल करने के लिए शांति समझौते पर दस्तखत किए.

यह भी पढ़ेंः US-ईरान शांति समझौते में सबसे अहम शर्त 'परमाणु बम नहीं बनाना' क्यों? आखिर ट्रंप को किस बात का डर

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 18 Jun 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump IRAN US Iran Peace Deal Palace Of Versailles
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
युद्ध के शांति समझौते के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप ने ईरान के साथ साइन की पीस डील
युद्ध के शांति समझौते के लिए प्रसिद्ध फ्रांस के वर्साय महल में ट्रंप ने ईरान के साथ साइन की पीस डील
विश्व
यूएस-ईरान डील के बाद अब जमकर तेल बेचेगा तेहरान, टॉप देशों में चीन शामिल, क्या भारत का भी नाम?
यूएस-ईरान डील के बाद अब जमकर तेल बेचेगा तेहरान, टॉप देशों में चीन शामिल, क्या भारत का भी नाम?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
विश्व
Watch: हवा में उड़ा टैंक का ढक्कन, आसमान में काले धुएं का गुब्बार…, मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला, देखें- Video
हवा में उड़ा टैंक का ढक्कन, आसमान में काले धुएं का गुब्बार…, मॉस्को रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला- Video
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget