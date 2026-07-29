#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजेलेंस्की ने US से मांगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, कहा- 'रूस के खिलाफ...'

जेलेंस्की ने US से मांगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, कहा- 'रूस के खिलाफ...'

जेलेंस्की लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है. उन्होंने एक बार फिर अमेरिका से इसकी मांग रखी है.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 29 Jul 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं. यहां मंगलवार को उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों से मुलाकात की और रूस के खिलाफ जंग के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की मांग रखी. इस दौरान उन्होंने बताया कि यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग जीत रहा है. जेलेंस्की की ये बैठक ऐसे समय पर हुई, जब रूस पर प्रतिबंध लगाने और रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने वाले बिल पर वोटिंग होने वाली थी.

जेलेंस्की ने बैठक के बाद कहा, 'यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है. रूस पर प्रतिबंधों का दबाव बहुत जरूरी है. यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है कि रूस को इस युद्ध के फाइनेंस करने से कैसे रोका जाए, बल्कि ये यूरोप और खासकर यूक्रेन के लिए बड़ा संकेत है और हमारे लिए बड़ा समर्थन है.'

जेलेंस्की के साथ फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी थे मौजूद

करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में जेलेंस्की के साथ फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेंक्जेंडर स्टब भी शामिल थे. दोनों नेता अमेरिका के सीनेटर और ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की स्मृति सभा में भाग लेने के लिए वाशिंगटन में थे. बता दें कि लिंडसे ग्राहम रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की वकालत करते रहते थे और इस महीने की शुरुआत में अचानक मौत से पहले ही उन्होंने व्हाइट हाउस से बातचीत करके राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन हासिल कर लिया था.

यूक्रेन को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत: जेलेंस्की

जेलेंस्की लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है. उन्होंने हाल ही में स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा था, 'यूक्रेन के घरेलू उत्पादन से हम ड्रोन और अन्य चीजों को मार गिरा सकते हैं, लेकिन हम बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं मार सकते.'

यूक्रेनी प्रेसिडेंट ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज हमने सीनेट में दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की. इसमें 60 से ज्यादा सीनेटर मौजूद थे. उन्होंने लिखा,'इस समर्थन के लिए, हमारे सैनिकों के फ्रंट लाइन पर किए गए कामों और रूस के हमलों का सही जवाब देने की यूक्रेन की क्षमता की आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद. हमने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें सबसे अहम था एंटी-बैलिस्टिक डिफेंस. मदद के लिए आपकी तत्परता का धन्यवाद.'

उन्होंने कहा, 'यह एक अहम बात है कि आज, जब हम सीनेटर लिंडसे ग्राहम को विदाई दे रहे थे, सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले उस बिल पर वोटिंग की, जिस पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी. वोटों की गिनती के समय वहां मौजूद रहना सम्मान की बात थी- 86 सीनेटरों ने बिल का समर्थन किया. यह लिंडसे की योजनाओं को लागू करने की दिशा में पहला कदम है, और निश्चित रूप से शांति की ओर एक कदम है. यह ज़रूरी है कि यह तरीका काम करे.'

ट्रंप के साथ भी हुई जेलेंस्की की मीटिंग

'द हिल' के मुताबिक, जेलेंस्की ने मंगलवार को ट्रंप के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग रखी. उन्होंने कहा कि यह रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि इसके उत्पादन में कई साल लग जाएंगे. जेलेंस्की ने लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों से भी मुलाकात की, जो पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन करती है.
 
  

About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Russia Ukraine War Zelenskyy RUSSIA UKRAINE DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जेलेंस्की ने US से मांगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, कहा- 'रूस के खिलाफ...'
जेलेंस्की ने US से मांगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, कहा- 'रूस के खिलाफ...'
विश्व
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
अमेरिका संग युद्ध में कूदा सऊदी अरब, इराक पर बम बरसाकर मचाई तबाही
विश्व
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? अमेरिका के नए बिल से क्यों बढ़ी टेंशन
भारत पर लगेगा 100 प्रतिशत टैरिफ? अमेरिका के नए बिल से क्यों बढ़ी टेंशन
विश्व
'भारत की तरह वह भी...', पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान
'भारत की तरह वह भी...', पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
यूक्रेन में फंसे 13 भारतीय, ब्लैक सी में हमलों के बीच सरकार से कहा- 'यहां से निकालो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
यूपी में बारिश का दौर जारी, आज 54 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
क्रिकेट
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
रोहित-विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? पाक खिलाड़ी का बयान वायरल
बॉलीवुड
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, जानें संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
लता मंगेशकर के सामने हुए शर्मिंदा, दिलीप कुमार ने लगाई थी फटकार, संजय दत्त के दिलचस्प किस्से
इंडिया
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 कार 1 अधिकारी वाली पॉलिसी लाई
केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 कार 1 अधिकारी वाली पॉलिसी लाई
पंजाब
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
'पंजाब चुनाव में BJP भुगतेगी खामियाजा', पेपर लीक पर बोले भगवंत मान
जनरल नॉलेज
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget