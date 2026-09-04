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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'

बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'

इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 04 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने हाल ही में इजरायल पर हमला बोला था. अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि हमसे उलझने की कोशिश न करें.

ईरान को दी धमकी
ईरान पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, ''हमसे उलझने की कोशिश न करें . नेतनयाहू ने ईरान पर बोलते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, यानी इस शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं.''

हमसे उलझने की कोशिश न करें
''ये हमारा मुख्य मिशन है जो अभी भी हमारे सामने है, लेकिन हम इसके बहुत करीब हैं. ये असंभव नहीं है; यह हमारी पहुंच में है.. वे बिना किसी वजह के हम पर हमला करने से नहीं बचते. वो हर किसी पर हमला करते हैं, बस हम पर नहीं. वो हमारी ताकत, हमारी सैन्य शक्ति और हमारे संकल्प को जानते हैं. मैं आम तौर पर अपने दुश्मनों से कहता हूं: हमसे उलझने की कोशिश न करें. अगर आपने कुछ सीखा है, तो हमसे उलझने की कोशिश न करें.''

नेतन्याहू को कहा था सांप

ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने नेतन्याहू को सांप कहा था. उन्होंने लिखा था, ''नेतन्याहू खुलेआम डींगें मारते हैं कि उन्होंने इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी प्रशासन को फंसा लिया. नेतन्याहू साफ तौर पर इस बात पर हंसते हैं कि कैसे उन्होंने अमेरिकी नेटवर्क पर 1,000 घंटे के एयरटाइम के जरिए अमेरिका को प्रभावित किया.अंग्रेज़ी में, वह अमेरिकी राष्ट्रपति की लीडरशिप की तारीफ करते हैं. सांप.''

ये भी पढ़ें: US ने ईरान में शादी वाले घर पर किया हमला, जेडी वेंस बोले- 'नागरिकों को निशाना...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 04 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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