बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'

ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने हाल ही में इजरायल पर हमला बोला था. अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि हमसे उलझने की कोशिश न करें.

ईरान को दी धमकी

ईरान पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि, ''हमसे उलझने की कोशिश न करें . नेतनयाहू ने ईरान पर बोलते हुए कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, यानी इस शासन को उखाड़ फेंक सकते हैं.''

हमसे उलझने की कोशिश न करें

''ये हमारा मुख्य मिशन है जो अभी भी हमारे सामने है, लेकिन हम इसके बहुत करीब हैं. ये असंभव नहीं है; यह हमारी पहुंच में है.. वे बिना किसी वजह के हम पर हमला करने से नहीं बचते. वो हर किसी पर हमला करते हैं, बस हम पर नहीं. वो हमारी ताकत, हमारी सैन्य शक्ति और हमारे संकल्प को जानते हैं. मैं आम तौर पर अपने दुश्मनों से कहता हूं: हमसे उलझने की कोशिश न करें. अगर आपने कुछ सीखा है, तो हमसे उलझने की कोशिश न करें.''

नेतन्याहू को कहा था सांप

ईरान के विदेश मंत्री ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसमें उन्होंने नेतन्याहू को सांप कहा था. उन्होंने लिखा था, ''नेतन्याहू खुलेआम डींगें मारते हैं कि उन्होंने इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी प्रशासन को फंसा लिया. नेतन्याहू साफ तौर पर इस बात पर हंसते हैं कि कैसे उन्होंने अमेरिकी नेटवर्क पर 1,000 घंटे के एयरटाइम के जरिए अमेरिका को प्रभावित किया.अंग्रेज़ी में, वह अमेरिकी राष्ट्रपति की लीडरशिप की तारीफ करते हैं. सांप.''

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