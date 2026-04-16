इजरायल-लेबनान के बीच हुआ 10 दिनों सीजफायर, ट्रंप का ऐलान- 34 साल बाद मिले दोनों देशों के नेता

मिडिल ईस्ट में इजरायल और लेबनान के बीच जारी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच 10 दिनों के सीजफायर का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद 16 अप्रैल को शाम 5 बजे से 10 दिनों का युद्धविराम लागू होगा.

34 साल बाद मिले इजरायल-लेबनान के नेता: ट्रंप

यह साजीफायर इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच एक महीने से अधिक समय से चल रहे जंग के बाद आया है. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, 'मैंने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की. दोनों देशों के नेता 34 साल बाद पहली बार वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिले. मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो को संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के हेड डैन रजिन केन के साथ मिलकर इजरायल और लेबनान के साथ स्थायी शांति स्थापित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया.'

उन्होंने पोस्‍ट में आगे कहा, 'मैं इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करूंगा. यह 1983 के बाद से इजरायल और लेबनान के बीच पहली सार्थक बातचीत होगी. दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और मेरा मानना ​​है कि ऐसा होगा और वह भी बहुत जल्द.'

लेबनान के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप का क‍िया धन्‍यवाद

अमेरिका भले ही खुद को एक निर्णायक समझौते के मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही नजर आ रही है. आज ही दिन में जोसेफ आउन ने नेतन्याहू के साथ सीधे बातचीत करने से इनकार कर दिया था. इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने सीजफायर के प्रयासों के ल‍िए डोनाल्ड ट्रंप का धन्‍यवाद किया.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, लेबनान में सीजफायर कराने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद. इन प्रयासों से इस क्षेत्र में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है.' उन्होंने कामना की कि इन प्रयासों को जारी रखा जाए, ताकि जल्द से जल्द संघर्ष को रोका जा सके.

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