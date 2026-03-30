पाकिस्तान में मसूद अजहर के भाई ताहिर अनवर की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव

पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के सबसे बड़े भाई ताहिर अनवर की सोमवार (30 मार्च, 2026) की शाम अज्ञात कारणों से बहावलपुर में मौत हो गई है. मसूद का भाई ताहिर अनवर जैश ए मोहम्मद के सैन्य मामलों का प्रमुख था और आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर ट्रेनिंग कैम्प लगाने की पूरी जिम्मेदारी साल 2001 से संभाल रहा था.

62 साल का ताहिर अनवर 12 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के गठन से पहले मुर्गी पालन का काम करता था.

जैश के नए हेडक्वार्टर में परिवार के साथ रहता था अनवर

अभी फिलहाल आतंकी ताहिर अनवर जैश ए मोहम्मद के नए हेडक्वार्टर मरकज उस्मान ओ अली में अपने परिवार के साथ रह रहा था और आतंकियों के ट्रेनिंग कैम्प, ट्रेनिंग की व्यवस्था के अलावा मसूद का सबसे बड़ा भाई ताहिर अनवर जैश ए मोहम्मद की आतंकी गतिविधि के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त का भी काम करता था. भारतीय समयानुसार रात साढ़े 11 बजे ताहिर अनवर का नमाज ए जनाजा नए हेडक्वार्टर मरकज उस्मान ओ अली में हुआ है, जिसमें सूत्रों के मुताबिक, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर समेत उसके भाई और आतंकी इब्राहिम अजहर, तल्हा अल सैफ, अब्दुर रऊफ, मोहम्मद अम्मार अल्वी मौजूद थे.

ऑपरेशन सिंदूर में बच गया था आतंकी ताहिर अनवर

सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मरकज सुभानल्लाह में भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक में ताहिर अनवर और उसका बेटा हम्माद गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन दोनों की जान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बच गई थी, लेकिन आज सोमवार (30 मार्च, 2026) को शाम 6 बजे के आसपास जानकारी के मुताबिक ताहिर अनवर ने अज्ञात परिस्थितियों में दम तोड़ दिया है.

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