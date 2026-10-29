इजरायल की राजनीति लंबे समय से उथल-पुथल, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है. देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ('बीबी') न केवल इजरायल की सत्ता का केंद्र रहे हैं, बल्कि वहां की राजनीति की सबसे ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत भी हैं. चुनावी नतीजों में स्पष्ट बहुमत न मिलना, दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी धड़ों के बीच का मतभेद, और फिलिस्तीनी नेतृत्व वाली पार्टियों को लेकर यहूदी मुख्यधारा की हिचकिचाहट ने इजरायल को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां 'नेतन्याहू के बाद क्या?' का सवाल तेजी से उठने लगा है.

यदि नेतन्याहू अपना बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं, गठबंधन बनाने में असफल होते हैं, या फिर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर उनके खिलाफ मोर्चा संभालती हैं, तो सवाल उठता है कि इजरायल का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है?

इजरायल की बहुदलीय संसदीय प्रणाली (नेसेट) में किसी भी नेता के लिए प्रधानमंत्री बनना सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं है, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों को एक साथ लाकर 61 सीटों के जादुई आंकड़े को छूना अनिवार्य है. इस स्थिति में अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ में मुख्य रूप से पांच प्रमुख नाम और उनके संभावित गठबंधन के समीकरण सबसे आगे नजर आते हैं.

गादी आइसेनकोट

पूर्व इजरायली सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट मौजूदा समय में विपक्ष के सबसे बड़े और प्रभावकारी चेहरों में से एक हैं. 'नेशनल यूनिटी' गठबंधन के प्रमुख नेता के रूप में, वे राजनीतिक पटल पर एक व्यावहारिक और संतुलित छवि रखते हैं.

इजराइली राजनीति में एक पूर्व सेना प्रमुख की छवि का बहुत बड़ा असर होता है. देश की सुरक्षा, गाजा संघर्ष और क्षेत्रीय तनातनी के बीच आम जनता और नेताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता काफी अधिक है. उन्हें न तो अति-दक्षिणपंथी माना जाता है और न ही अति-उदारवादी, जिससे वे मध्यमार्गी और रूढ़िवादी दोनों धड़ों को स्वीकार्य हो सकते हैं.

आइसेनकोट एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' का नेतृत्व कर सकते हैं. वे नेतन्याहू-विरोधी यहूदी पार्टियों को एकजुट कर सकते हैं और अगर उन्हें अति-दक्षिणपंथी दलों का समर्थन न मिले, तो वे बाहर से अरबी/फिलिस्तीनी पार्टियों के समर्थन या तटस्थता के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं.

आइसेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वे अपने यहूदी समर्थकों को नाराज किए बिना अरब पार्टियों से किस तरह समन्वय बनाते हैं.

यायर लैपिड

'येश अतिद' पार्टी के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड नेतन्याहू के सबसे मुखर और मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक हैं. वे 2022 में पहले भी थोड़े समय के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं.

लैपिड के पास सरकार चलाने का अनुभव है और उनके पास एक सुसंगत, धर्मनिरपेक्ष और मध्यमार्गी राजनीतिक ढांचा मौजूद है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी साख है. वे नेतन्याहू के खिलाफ विपक्षी धड़े को एकजुट करने में हमेशा आगे रहे हैं.

लैपिड एक बड़े 'विरोधी गठबंधन' का नेतृत्व कर सकते हैं जिसमें वामपंथी, मध्यमार्गी और कुछ दक्षिणपंथी दल शामिल हों. वे अरबी दलों के साथ मिलकर काम करने के पक्ष में भी रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पिछली नफ्ताली बेनेट-लैपिड साझा सरकार के दौरान किया था.

इजरायल का एक बड़ा दक्षिणपंथी और धार्मिक वर्ग लैपिड को अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी मानता है. अति-रूढ़िवादी यहूदी पार्टियां उनके साथ गठबंधन करने से हमेशा कतराती हैं.

बेनी गैंट्ज़

पूर्व रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज़ इजरायली राजनीति में लंबे समय से नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी रहे हैं. भले ही हाल के दौर में उनके गठबंधन की संरचना बदली हो, लेकिन वे अभी भी प्रधानमंत्री पद के सबसे संभावित 'समझौता उम्मीदवार' माने जाते हैं.

गैंट्ज़ की राजनीतिक स्थिति ऐसी है जो उन्हें मध्यमार्गी, वामपंथी और कुछ हद तक नरमपंथी-दक्षिणपंथी दलों दोनों के लिए स्वीकार्य बनाती है. वे सुरक्षा के मामले में सख्त माने जाते हैं, जिससे देश का दक्षिणपंथी मतदाता उन पर भरोसा करता है.

यदि संसद में पूर्ण राजनीतिक गतिरोध पैदा हो जाता है और न तो पूर्ण दक्षिणपंथी और न ही वामपंथी सरकार बन पाती है, तो बेनी गैंट्ज़ एक मध्यस्थ के रूप में उभर सकते हैं. वे एक ऐसा गठबंधन बना सकते हैं जिसे संसद के दोनों छोर से समर्थन मिल सके.

गैंट्ज़ की पूर्व में नेतन्याहू के साथ गठबंधन सरकार बनाने के फैसले ने उनके कई कट्टर समर्थक मतदाताओं को निराश किया था. उनके पास निर्णय लेने में देरी करने का ठप्पा भी लगा हुआ है.

यायर गोलान

पूर्व उप-सेना प्रमुख और मध्य-वामपंथी 'डेमोक्रेट्स' पार्टी के नेता यायर गोलान इस समय इजरायल में एक नया और साहसिक राजनीतिक विकल्प पेश कर रहे हैं.

गोलान ने नेतन्याहू की नस्लीय और ध्रुवीकरण की राजनीति को खुलकर चुनौती दी है. वे इजरायल के 20% फिलिस्तीनी/अरब नागरिकों को सत्ता में भागीदार बनाने के सबसे बड़े समर्थक हैं. उनका तर्क है कि अगर यहूदी-अरब साझेदारी होती है, तो विपक्ष के पास बहुमत साफ तौर पर मौजूद है.

यदि इजरायल का वामपंथी और उदारवादी धड़ा मजबूती से उभरता है, तो गोलान 'राअम' और 'जॉइंट लिस्ट' जैसी फिलिस्तीनी-नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक प्रोग्रेसिव गठबंधन बना सकते हैं.

इजरायल के मौजूदा जनसांख्यिकीय और राजनीतिक माहौल में वामपंथी विचारधारा थोड़ी कमजोर पड़ी है. अधिकांश यहूदी मुख्यधारा के दल गोलान के इस रुख से दूरी बनाते हैं कि अरब दलों को पूर्ण रूप से सरकार में शामिल किया जाए.

नफ्ताली बेनेट

पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, जो कभी नेतन्याहू के करीबी सहयोगी थे और बाद में उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे, एक बार फिर से इजरायली राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं.

बेनेट एक राष्ट्रवादी-दक्षिणपंथी नेता हैं, लेकिन वे व्यावहारिकता में विश्वास रखते हैं. वे पहले भी एक ऐसी अभूतपूर्व गठबंधन सरकार चला चुके हैं जिसमें चरम-दक्षिणपंथी से लेकर वामपंथी और अरब पार्टी तक शामिल थे.

यदि नेतन्याहू-विरोधी दक्षिणपंथी मतदाता एक ऐसा नेता चाहते हैं जो वैचारिक रूप से दक्षिणपंथी हो लेकिन नेतन्याहू का हिस्सा न बने, तो बेनेट सबसे उपयुक्त चेहरा हैं. वे एक 'सहमति सरकार' का गठन कर सकते हैं.

बेनेट की अपनी पार्टी का जनाधार पिछले कुछ समय में बिखरा है और उन्हें अपनी पुरानी दक्षिणपंथी कोर-ऑडियंस का विश्वास फिर से जीतना होगा.

बेंजामिन नेतन्याहू के बिना इजरायल का भावी प्रधानमंत्री कौन होगा? यह सवाल केवल एक व्यक्ति के चयन का नहीं, बल्कि इजरायल के भविष्य की राजनीतिक दिशा का निर्धारण है.

-यदि देश सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देता है, तो गादी आइसेनकोट या बेनी गैंट्ज़ सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरते हैं.

-यदि देश सुधार और धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुनता है, तो यायर लैपिड का पलड़ा भारी होगा.

-वहीं, यदि देश में यहूदी-अरब साझेदारी की एक नई क्रांति आती है, तो यायर गोलान या उनकी सोच वाला गठबंधन सत्ता में आएगा.

इजराइली राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि नेतन्याहू के बाद का रास्ता केवल उसी नेता के लिए खुलेगा जो वैचारिक मतभेदों को भुलाकर एक बेहद जटिल और नाजुक गठबंधन को संभाल सके.