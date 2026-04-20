हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइस्लामाबाद 2.0 वार्ता पर सस्पेंस के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, बोले- और नहीं सीजफायर, इतना बम…

इस्लामाबाद 2.0 वार्ता पर सस्पेंस के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, बोले- और नहीं सीजफायर, इतना बम…

ट्रंप ने PBS News से बातचीत में कहा कि यदि ईरान के साथ सीजफायर समाप्त होता है, तो “बहुत सारे बम गिरने” शुरू हो जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की प्राथमिक मांग यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हों.

By : एबीपी लाइव | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 20 Apr 2026 10:38 PM (IST)
Preferred Sources

US Iran War: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता 2.0 को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच रहा है, जबकि दूसरी ओर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के नेतृत्व वाला ईरान अपने रुख पर अड़ा हुआ है. हालांकि, जेडी वेंस के बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी वे व्हाइट हाउस में ही है. हालांकि पेजेश्कियन ने संकेत दिए हैं कि वे युद्ध समाप्त कर देश के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कड़ा बयान देकर तनाव बढ़ा दिया है.

ट्रंप की नई धमकी

ट्रंप ने PBS News से बातचीत में कहा कि यदि ईरान के साथ सीजफायर समाप्त होता है, तो “बहुत सारे बम गिरने” शुरू हो जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की प्राथमिक मांग यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हों. यह बयान उस समय आया जब इस्लामाबाद में वार्ता के लिए अमेरिकी तैयारी चल रही थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने New York Post से बातचीत में ईरान के साथ संभावित कूटनीतिक पहल को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि यदि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता सफल रहती है, तो वे ईरान के नेताओं के साथ सीधे बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं. इससे पहले ट्रंप ने पुष्टि करते हुए कहा था JD Vance के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहले ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है. इस प्रतिनिधिमंडल में विशेष दूत Steve Witkoff और सलाहकार Jared Kushner भी शामिल हैं.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक ओर तनाव और सैन्य चेतावनियां जारी हैं, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक समाधान की संभावना भी खुली रखी जा रही है, जो इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक अहम बना देता है।

दूसरी ओर, ईरान ने सार्वजनिक रूप से अमेरिका के प्रति अविश्वास जताया है. राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि बातचीत तभी सार्थक होगी जब वादों का पालन किया जाए. उन्होंने यह भी दोहराया कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अमेरिकी रवैया विरोधाभासी तथा गैर-रचनात्मक रहा है.

ईरान के राष्ट्रपति के संकेत

इस बीच वैश्विक शक्तियां भी सक्रिय हो गई हैं. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने Xinhua News Agency के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बातचीत में Strait of Hormuz में जहाजों की आवाजाही सामान्य करने की अपील की और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया.

उधर यूके की विदेश मंत्री Yvette Cooper ने Tokyo में अपने जापानी समकक्ष Toshimitsu Motegi से मुलाकात के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य को जल्द खोलने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया. स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. एक तरफ शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी ओर कड़े बयान, अविश्वास और सैन्य चेतावनियां पूरे क्षेत्र को अस्थिर बनाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें: इस्लामाबाद 2.0 वार्ता से पहले हलचल तेज, नूरखान एयरबेस पहुंचा US विमान, चीन की दो टूक, ईरान बोला...

Published at : 20 Apr 2026 09:39 PM (IST)
Tags :
Iran War US Iran War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Israel Iran War Live: जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हुए या नहीं? अभी भी सस्पेंस, ईरान से बातचीत पर बड़ा अपडेट
Live: जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हुए या नहीं? अभी भी सस्पेंस, ईरान से बातचीत पर बड़ा अपडेट
विश्व
इस्लामाबाद 2.0 वार्ता पर सस्पेंस के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, बोले- और नहीं सीजफायर, इतना बम…
इस्लामाबाद 2.0 वार्ता पर सस्पेंस के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, बोले- और नहीं सीजफायर, इतना बम…
विश्व
इस्लामाबाद 2.0 वार्ता से पहले हलचल तेज, नूरखान एयरबेस पहुंचा US विमान, चीन की दो टूक, ईरान बोला...
इस्लामाबाद 2.0 वार्ता से पहले हलचल तेज, नूरखान एयरबेस पहुंचा US विमान, चीन की दो टूक, ईरान बोला...
विश्व
जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, 31 इंच तक उठी सुनामी की लहरें; सैंकड़ो मीलों तक हिलीं इमारतें
जापान में भूकंप के बाद सुनामी का खतरा! सैकड़ों मील तक हिली इमारतें, जारी किया गया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: ईरान का जहाज, अमेरिका ने जलाया! | Iran Israel US War | Trump | Mojtaba | IRGC
Chitra Tripathi : ईरान का इनकार... अब वार्ता नहीं, सीधा 'WAR' होगा? | Iran US Israel War | Trump
Dhurandhar: The Revenge के बाद अब Ranveer Singh करेंगे Part 3 पर काम?
Deepika Padukone की Second Pregnancy: कैसे handle करेगी Motherhood और Mega Films?
Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव परRajnath Singh का दावा, '4 मई को नई सुबह आएगी' | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन हैं दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका अरविंद केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
कौन हैं दिल्ली HC की जज स्वर्ण कांता शर्मा? जिनका केजरावाल के मामले में जुड़ रहा नाम, क्या है विवाद?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में हीटवेव का कहर! स्कूलों का बदला समय, जानें क्या है नई टाइमिंग?
UP में हीटवेव का कहर! स्कूलों का बदला समय, जानें क्या है नई टाइमिंग?
आईपीएल 2026
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास
बॉलीवुड
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
इंडिया
Bengal Election: पश्चिम बंगाल में गरजे CM योगी, बोले- अब बंगाल को तृणमूल की अराजकता से मुक्त करना ही है
पश्चिम बंगाल में गरजे CM योगी, बोले- अब बंगाल को तृणमूल की अराजकता से मुक्त करना ही है
Results
Board Results 2026: बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है! UP बोर्ड, ICSE और झारखंड 10वीं-12वीं के नतीजे जल्द
जनरल नॉलेज
Mauryan Empire: यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
यह था भारत का पहला साम्राज्य, जानें किसने की थी इसकी शुरुआत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget