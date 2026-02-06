पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ है. जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद की शिया मस्जिद कस्र ए खदीजतुल कुब्रा में सुसाइड ब्लास्ट किया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है. इस्लामाबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स ने मस्जिद के गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया. इस्लामाबाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है.