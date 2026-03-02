अबू धाबी: ईरानी हमले के बीच 9 मार्च तक बंद रहेगा BAPS हिंदू मंदिर, PM मोदी ने किया था उद्घाटन

मिडिल ईस्ट में जंग की स्थिति को देखते हुए अबू धाबी स्थित बीएपीएस मंदिर सोमवार से 9 मार्च तक विजिटर्स के लिए बंद रहेगा. बीएपीएस हिंदू मंदिर ने बयान जारी कर कहा, 'मौजूदा स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर अबू धाबी स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर सोमवार, 9 मार्च तक विजिटर्स के लिए बंद रहेगा. इस दौरान स्वामी सभी की शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए मंदिर में प्रार्थना करते रहेंगे.'

खाड़ी देशों में US सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा ईरान

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण अबू धाबी और दुबई हवाई अड्डों पर हमले हुए हैं. खामेनेई की मौत के बाद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है. लगातार होते हमले से गल्फ देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है. यूएई, सऊदी अरब सहित अरब दोशों ने ईरान की ओर से किए जा रहे हमले पर जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है.

"In view of the current situation and in alignment with national security advisories, the BAPS Hindu Mandir, Abu Dhabi will remain closed to visitors until Monday, 9th March, as a precautionary measure...During this period, the Swamis will continue offering prayers within the… pic.twitter.com/gGSYLWoJWh — ANI (@ANI) March 2, 2026

यूएई पर मिसाइल दाग रहा ईरान

संयुक्त अरब अमीरात की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ईरानी सैन्य हमलों में मामूली रूप से घायल हुए 58 लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार (1 मार्च 2026) को कहा कि उसे भारतीय नागरिक के घायल होने की जानकारी है और वह अस्पताल अधिकारियों के संपर्क में है. यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान द्वारा हमले की शुरुआत से लेकर अब तक उसकी सेना ने 165 बैलिस्टिक मिसाइलों, दो क्रूज मिसाइलों और 541 ड्रोन के हमलों को झेला है.

पहले PM मोदी ने दो साल पहले किया था उद्घाटन

अबू धाबी में स्थित बीएपीएस हिंदू मंदिर 27 एकड़ (11 हेक्टेयर) जमीन पर बना है. साल 2018 में पीएम मोदी की यूएई दौरे के दौरान इसके निर्माण की घोषणा की गई थी. इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी, 2024 को बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था.