हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS-Israel Strikes On Iran: इजरायल के PM नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमला? ईरान का बड़ा दावा

US-Israel Strikes On Iran: इजरायल के PM नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमला? ईरान का बड़ा दावा

ईरान के IRGS ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला करने का दावा किया है. हालांकि इजरायल ने इन दावों को खारिज किया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 02 Mar 2026 04:27 PM (IST)
Preferred Sources

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध पर दुनिया की नजरें हैं. अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है.  इसके बाद से हालात और बेकाबू हो चुके हैं. ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई में अटैक किये जा रहे हैं. इन्हीं सब के बीच में ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमले का दावा किया गया है.

ईरान ने किया बड़ा दावा

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की ओर से दावा किया गया है कि आज (2 मार्च) को सुबह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर उनकी ओर से मिसाइल से हमला किया गया है. ईरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इजरायल के एयरफोर्स कमांडर ऑफिस पर मिसाइलों से हमले का दावा किया है.  IRGS ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4' के तहत इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और एयरफोर्स के कमांडर के दफ्तर को मिसाइलों से निशाना बनाया है.

इजरायल ने किया खंडन

ईरान की ओर से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और वायुसेना के कमांडर के ठिकानों पर हमलों के दावों का खंडन किया है.

खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात

अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और बेकाबू हो गए हैं. तेहरान की ओर से एक तरफ यूएस-इजरालय के हमलों का जवाब दिया जा रहा है तो मिडिल ईस्ट के उन देशों में भी हमले कर रहा है, जहां यूएस के सैन्य ठिकाने हैं. इसमें कतर, दुबई, UAE और बहरीन शामिल हैं. 

Published at : 02 Mar 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Iran Breaking News Abp News ISRAEL ISRAEL - IRAN WAR #iran Israel Attack On Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Israel Strikes On Iran: इजरायल के PM नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमला? ईरान का बड़ा दावा
US-Israel Strikes On Iran: इजरायल के PM नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमला? ईरान का बड़ा दावा
विश्व
अबू धाबी: ईरानी हमले के बीच 9 मार्च तक बंद रहेगा BAPS हिंदू मंदिर, 2 साल पहले PM मोदी ने किया था उद्घाटन
अबू धाबी: ईरानी हमले के बीच 9 मार्च तक बंद रहेगा BAPS हिंदू मंदिर, PM मोदी ने किया था उद्घाटन
विश्व
उत्तरी अफगानिस्तान में हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट, तीन लोगों की मौत
उत्तरी अफगानिस्तान में हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट, तीन लोगों की मौत
विश्व
इसे कहते हैं मेहमाननवाजी! वॉर के बाद फ्लाइट कैंसिल होने पर अबू धाबी में होटल स्टे हुआ फ्री
इसे कहते हैं मेहमाननवाजी! वॉर के बाद फ्लाइट कैंसिल होने पर अबू धाबी में होटल स्टे हुआ फ्री
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran-Isarel News: ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
ईरान पर सपा और कांग्रेस के 2 मुस्लिम सांसदों के बयान से हलचल, कहा- इस्लाम न कभी...
इंडिया
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
'सूर्यकुमार यादव से आखिरी ओवर में बॉलिंग की उम्मीद....', CJI सूर्यकांत ने T-20 मैचों पर क्या और क्यों कहा, जानें
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
यूटिलिटी
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 
यूटिलिटी
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
लखपति बिटिया योजना का कौन उठा सकता है लाभ, जानें कौन से डॉक्यूमेंट होने जरूरी?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget