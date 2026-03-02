US-Israel Strikes On Iran: इजरायल के PM नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमला? ईरान का बड़ा दावा

यूएस-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध पर दुनिया की नजरें हैं. अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी है. इसके बाद से हालात और बेकाबू हो चुके हैं. ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई में अटैक किये जा रहे हैं. इन्हीं सब के बीच में ईरान की ओर से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल से हमले का दावा किया गया है.

ईरान ने किया बड़ा दावा

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की ओर से दावा किया गया है कि आज (2 मार्च) को सुबह इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर उनकी ओर से मिसाइल से हमला किया गया है. ईरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इजरायल के एयरफोर्स कमांडर ऑफिस पर मिसाइलों से हमले का दावा किया है. IRGS ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन ट्रुथ प्रॉमिस 4' के तहत इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और एयरफोर्स के कमांडर के दफ्तर को मिसाइलों से निशाना बनाया है.

इजरायल ने किया खंडन

ईरान की ओर से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर और वायुसेना के कमांडर के ठिकानों पर हमलों के दावों का खंडन किया है.

खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में बिगड़े हालात

अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात और बेकाबू हो गए हैं. तेहरान की ओर से एक तरफ यूएस-इजरालय के हमलों का जवाब दिया जा रहा है तो मिडिल ईस्ट के उन देशों में भी हमले कर रहा है, जहां यूएस के सैन्य ठिकाने हैं. इसमें कतर, दुबई, UAE और बहरीन शामिल हैं.