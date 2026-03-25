'ट्रंप ने हमें दो बार धोखा दिया', ईरान ने बातचीत की चर्चा के बीच अमेरिका को ठहराया झूठा

ईरान ने अमेरिका की ओर से शांति वार्ता को लेकर की जा रही कोशिशों को झूठा बताया. तेहरान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दो बार धोखा दिया है. ईरान लगातार तबाह करने की धमकी देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति अब अचानक शांति की बात करने लगे हैं. अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका का शांति प्रस्ताव ईरान को सौंपा, जिसे तेहरान ने स्वीकार करने से मना कर दिया.

ट्रंप प्रशासन की सीजफायर से जुड़ी रिपोर्ट के सामने आने के बाद, बुधवार (25 मार्च 2026) को ग्लोबल स्टॉक मार्केट में मामूली तेजी देखी गई, जबकि तेल की कीमतें थोड़ी नीचे गिर गई. अभी यह बिल्कुल भी साफ नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो भी रही है या नहीं. अगर बातचीत हो भी रही है तो क्या दोनों देश सफलतापूर्वक कोई समझौता कर पाएंगे क्योंकि युद्ध को खत्म करने को लेकर उनकी मांगें एक-दूसरे से अभी भी बहुत ज्यादा अलग हैं.

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