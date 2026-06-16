परमाणु मुद्दे पर अमेरिका और ईरान आमने-सामने, स्विट्जरलैंड में शुरू होगी निर्णायक बातचीत

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत के आखिरी चरण में परमाणु मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. उनके मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर शुक्रवार से स्विट्जरलैंड में शुरू होगा.

अब्बास अराघची ने बताया कि इस बातचीत के तहत तैयार किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) की आधिकारिक शुरुआत भी शुक्रवार से की जाएगी. इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों को बेहतर बनाने और लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ट्रंप की डील के बीच आया नेतन्याहू का बयान, बोले- ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे, न आज और न कल

ईरानी विदेश मंत्री का बयान

ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि लेबनान पर किसी भी तरह का इजरायली हमला या वहां के किसी हिस्से पर कब्जा करना अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का उल्लंघन माना जाएगा. अराघची का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बना हुआ है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं. अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली यह नई वार्ता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर असर डाल सकती है.

अमेरिका और ईरान के संबंधों पर असर

स्विट्जरलैंड में शुक्रवार से शुरू होने वाली इस बैठक को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं. माना जा रहा है कि इस बातचीत के नतीजे से न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिति और भविष्य की दिशा भी तय हो सकती है.

ये भी पढ़ें: US B-52 Bomber: अमेरिका का ताकतवर B-52 बॉम्बर आखिर कितने का आता है? कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश