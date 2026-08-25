राम रहीम जेल से आया बाहर तो भड़की कांग्रेस, 'मगरमच्छ के आंसू बहा ले...'

रेप के मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के फिर जेल से बाहर आने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे जितने भी मगरमच्छ के आंसू बहा ले, यह सब बस सस्ते टीवी सीरियल जैसा ड्रामा है.

उन्होंने कहा, ''हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह पार्टी रेपिस्ट का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है. रेप केस में दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 20 साल की सजा काट रहा है, उसे 17वीं बार पैरोल मिली है. 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह अब तक 450 से ज्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, तो इस देश को बीजेपी से आजाद कराएं.''

17 बार जेल से बाहर आया राम रहीम

अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद यह 17वीं बार है, जब वह जेल से बाहर आया है. इस साल ही वह तीसरी बार जेल से बाहर आया है. इसबार राम रहीम 21 दिन की फरलो पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है. फरलो के दौरान वह सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा. दोषी ठहराए जाने के बाद से उसे असामान्य रूप से कई बार फरलो और पैरोल मिल चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी

राम रहीम को मार्च में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2002 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया था. इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

10 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के रवैये पर अहम टिप्पणी की थी. राम रहीम के वकील नेबताया कि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं की है. इस पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं कि शायद राज्य सरकार अपील में नहीं आएगी.