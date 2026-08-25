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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम रहीम जेल से आया बाहर तो भड़की कांग्रेस, 'मगरमच्छ के आंसू बहा ले...'

राम रहीम जेल से आया बाहर तो भड़की कांग्रेस, 'मगरमच्छ के आंसू बहा ले...'

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 21 दिन की फरलो पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है. इसको लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 25 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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रेप के मामले में दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के फिर जेल से बाहर आने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के आरक्षण और महिला सशक्तिकरण को लेकर चाहे जितने भी मगरमच्छ के आंसू बहा ले, यह सब बस सस्ते टीवी सीरियल जैसा ड्रामा है.

उन्होंने कहा, ''हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह पार्टी रेपिस्ट का साथ देने वाली और महिलाओं के खिलाफ है. रेप केस में दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह 20 साल की सजा काट रहा है, उसे 17वीं बार पैरोल मिली है. 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से वह अब तक 450 से ज्यादा दिन जेल से बाहर बिता चुका है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें, तो इस देश को बीजेपी से आजाद कराएं.''

17 बार जेल से बाहर आया राम रहीम

अगस्त 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद यह 17वीं बार है, जब वह जेल से बाहर आया है. इस साल ही वह तीसरी बार जेल से बाहर आया है. इसबार राम रहीम 21 दिन की फरलो पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है. फरलो के दौरान वह सिरसा स्थित अपने डेरा मुख्यालय में रहेगा. दोषी ठहराए जाने के बाद से उसे असामान्य रूप से कई बार फरलो और पैरोल मिल चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी

राम रहीम को मार्च में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2002 में एक पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम को बरी कर दिया था. इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

10 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के रवैये पर अहम टिप्पणी की थी. राम रहीम के वकील नेबताया कि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं की है. इस पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि हम जानते हैं कि शायद राज्य सरकार अपील में नहीं आएगी.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 25 Aug 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
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