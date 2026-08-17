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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वलक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर रूस का मिसाइल अटैक! यूक्रेन में तबाही

लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर रूस का मिसाइल अटैक! यूक्रेन में तबाही

यूक्रेन ने रूस पर बड़े ड्रोन हमले किए, जिसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हुई. रूस के जवाबी हमले में लक्ष्मी मित्तल की स्टील फैक्ट्री भी प्रभावित हुई.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Aug 2026 10:42 AM (IST)
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रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रविवार (16 अगस्त 2026) को तनाव और बढ़ गया. यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए. रूस के जवाबी हमले में क्रिवी रिह स्थित आर्सेलरमित्तल की स्टील फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा. यह यूक्रेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है और भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल के आर्सेलरमित्तल समूह का हिस्सा है. कंपनी ने बताया कि हमले में प्लांट के बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा. इसके बाद उत्पादन को कुछ समय के लिए आंशिक रूप से रोकना पड़ा.

रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. क्रिवी रिह में रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए. सुमी और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में भी लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई. कीव में रूसी हमलों के कारण कई जगह आग लग गई. शहर के एक बड़े बुक मार्केट में भी आग फैल गई. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, राजधानी और आसपास के इलाकों में कई लोग घायल हुए.

युद्ध में लगातार बढ़ रहे ड्रोन हमले

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देश अब ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस के सैन्य, ऊर्जा और सामान पहुंचाने वाले ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमले बढ़ाए हैं. वहीं रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और जरूरी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है. रविवार के हमलों ने यह भी दिखाया कि युद्ध अब दोनों देशों के बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक तेजी से फैल रहा है. इस वजह से आम लोगों और जरूरी सुविधाओं पर खतरा बढ़ गया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 17 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Russia Ukraine War World News In Hindi Ukraine Drone Attack
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