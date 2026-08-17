लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री पर रूस का मिसाइल अटैक! यूक्रेन में तबाही

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में रविवार (16 अगस्त 2026) को तनाव और बढ़ गया. यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले किए. रूस के जवाबी हमले में क्रिवी रिह स्थित आर्सेलरमित्तल की स्टील फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा. यह यूक्रेन की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक है और भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल के आर्सेलरमित्तल समूह का हिस्सा है. कंपनी ने बताया कि हमले में प्लांट के बिजली उत्पादन और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचा. इसके बाद उत्पादन को कुछ समय के लिए आंशिक रूप से रोकना पड़ा.

रूस ने भी यूक्रेन के कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. क्रिवी रिह में रूस के हमले में 2 लोगों की मौत हुई और 14 लोग घायल हुए. सुमी और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में भी लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई. कीव में रूसी हमलों के कारण कई जगह आग लग गई. शहर के एक बड़े बुक मार्केट में भी आग फैल गई. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, राजधानी और आसपास के इलाकों में कई लोग घायल हुए.

🔥 The largest Wildberries logistics hub in all of Russia has been finally destroyed.

Koledino, Moscow.



Wildberries appears to have made a conscious choice not to empty this warehouse despite knowing Ukraine will destroy it like all others.

Expect $1.5+ billion in damages. pic.twitter.com/SISsou9uU2 — Igor Sushko (@igorsushko) August 16, 2026

युद्ध में लगातार बढ़ रहे ड्रोन हमले

रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान दोनों देश अब ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं. यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस के सैन्य, ऊर्जा और सामान पहुंचाने वाले ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमले बढ़ाए हैं. वहीं रूस लगातार यूक्रेन के शहरों और जरूरी ढांचे पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है. रविवार के हमलों ने यह भी दिखाया कि युद्ध अब दोनों देशों के बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक तेजी से फैल रहा है. इस वजह से आम लोगों और जरूरी सुविधाओं पर खतरा बढ़ गया है.